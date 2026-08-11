Mężczyzna z laską nagle pojawił się na drodze ekspresowej. Nagranie mrozi krew w żyłach

Do tej niezwykle niebezpieczne sytuacji miało dojść w piątek, 7 sierpnia. Profil Stop Cham, opublikował nagranie, na którym widać, jak pomiędzy samochodami poruszającymi się drogą ekspresową pojawia się na jezdni starszy mężczyzna z laską. W pewnym momencie postanawia przejść przez dwa pasy ruchu. Jak widać, było o krok od tragedii, jednak kierowcy na szczęście wykazali się niezwykłym refleksem i ostatecznie udało się uniknąć potrącenia mężczyzny.

Autor nagrania, które zostało opublikowane na profilu Stop Cham wskazywał, że do zdarzenia doszło na S19 między Lublinem a Rzeszowem. Natomiast z ustaleń policjantów z Wydziału Przestępstw i Wykroczeń w Ruchu Drogowym KMP w Lublinie wynika, że do zdarzenia doszło prawdopodobnie na drodze S 17 w rejonie miejscowości Bogucin, jednak szczegóły są wciąż ustalane.

Funkcjonariusze ustalają tożsamość mężczyzny, dokładne miejsce zdarzenia oraz jego przebieg. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do sytuacji doszło prawdopodobnie na drodze S-17 w okolicy miejscowości Bogucin. Policjanci będą prowadzić czynności w kierunku stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz korzystania przez pieszego z drogi niedostępnej dla ruchu pieszych. Sprawa może zostać skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie – informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

Nagranie wpłynęło na skrzynkę „Stop Agresji Drogowej”.

Przypominamy, że piesi nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych. Takie zachowanie jest skrajnie niebezpieczne. Kierowca poruszający się trasą szybkiego ruchu ma bardzo mało czasu na reakcję, a nagłe pojawienie się pieszego na jezdni może doprowadzić do tragedii – apeluje podinspektor Kamil Gołębiowski.

Pod nagraniem pojawiło się mnóstwo komentarzy:

"Pogratulować kierowcy umiejętności, ładnie opanował sytuację" – czytamy.

"No no no - szczególną ostrożność kierowców jak widać obecną także przy zwykłej jeździe ekspresówką. Brawo. Obaj kierowcy zasługują na pochwałę!"