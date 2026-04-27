Ważna inwestycja kolejowa w woj. lubelskim. Powrót pociągów po 20 latach

Powrót ruchu pasażerskiego po latach

Modernizacja obejmie odcinek między Pilawą a Łukowem w województwie lubelskim. Jak podkreślają PKP PLK, inwestycja ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia regularnego ruchu pasażerskiego, który na tej trasie nie funkcjonuje od około 20 lat.

Po zakończeniu prac pociągi będą mogły rozwijać prędkość do 120 km/h. Przebudowa torów i rozjazdów ma zwiększyć przepustowość linii oraz poprawić płynność ruchu. To istotna zmiana zarówno dla mieszkańców regionu, jak i dla całego systemu kolejowego w tej części kraju.

Nowe perony i lepsza infrastruktura

W ramach inwestycji zaplanowano kompleksową modernizację infrastruktury pasażerskiej. Dotychczasowe perony zostaną rozebrane, a w ich miejsce powstaną nowe obiekty dostosowane do współczesnych standardów.

Nowe perony pojawią się m.in. na przystankach Huta Czechy, Parysów, Borowie (dawniej Chromin), Żdżary i Krzna, a także na stacjach Jedlanka i Stoczek Łukowski. Infrastruktura zostanie wyposażona w wiaty, ławki oraz energooszczędne oświetlenie, co ma poprawić komfort podróżnych.

Ważny korytarz transportowy

Linia kolejowa nr 12, łącząca Skierniewice z Łukowem, pełni istotną rolę w krajowym systemie transportowym. Jest wykorzystywana jako towarowa obwodnica Warszawy, a po modernizacji ma umożliwić przejazd składów o długości do 750 metrów.

Jak wskazują PKP PLK, ma to szczególne znaczenie w kontekście logistyki i transportu międzynarodowego, w tym obsługi Nowego Jedwabnego Szlaku.

Modernizacja została podzielona na trzy odcinki: Skierniewice – Czachówek, Czachówek – Pilawa oraz Pilawa – Łuków. W przypadku dwóch pierwszych fragmentów procedury przetargowe się wydłużają ze względu na odwołania wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej, co może oznaczać dodatkowe miesiące opóźnień.

Rozpoczęcie prac budowlanych na odcinku Pilawa – Łuków planowane jest w połowie 2027 roku, a zakończenie robót w 2030 roku. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od zapewnienia finansowania, które ma pochodzić z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

