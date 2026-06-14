Makabryczne odkrycie w Woli Przybysławskiej. Wędkarze wezwali policję

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-06-14 15:14

Wędkarze dostrzegli w jednym ze stawów w Woli Przybysławskiej unoszące się na wodzie zwłoki. Zaalarmowali policjantów, ciało mężczyzny na brzeg wyciągnęli strażacy. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić, jak doszło do tej tragedii.

utonięcie
Autor: Dawid Piątkowski

Zwłoki mężczyzny w stawie w Woli Przybysławskiej. Kim był 65-latek?

W piątkowy wieczór, tuż przed godziną 20.00 w Woli Przybysławskiej grupa wędkarzy łowiła ryby w stawie. Nagle zauważyli, że na wodzie unosi się ciało! Mężczyźni natychmiast zaalarmowali policjantów. Interweniowały wszystkie służby, a wydobyciem zwłok na ląd zajęli się strażacy. Okazało się, że to 65-letni mieszkaniec pobliskiej gminy Garbów. Na brzegu stawu znaleziono jego ubrania. Prokurator wykluczył wstępnie udział osób trzecich w śmierci 65-latka, jednak zlecono przeprowadzenie sekcji zwłok. Ma ona dać ostateczną odpowiedź na to, co doprowadziło do zgonu mężczyzny. Sprawą zajmują się śledczy z komisariatu w Niemcach.

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Według policjantów to najpewniej pierwszy śmiertelny przypadek związany z wodą w tym sezonie letnim w regionie lubelskim. Funkcjonariusze przestrzegają przed brawurą i przypominają o zdrowym rozsądku w trakcie spędzania wolnego czasu nad wodą. Wyższa temperatura zawsze przyciąga tłumy chętnych do odpoczynku przy jeziorach czy na plażach. Należy pamiętać, że woda bywa zdradliwa i niebezpieczna, zagrażając nawet doświadczonym pływakom. Służby przypominają najważniejsze zasady: wybierajmy tylko kąpieliska pod nadzorem ratowników, nie pływamy po alkoholu i mierzymy zamiary na siły. 

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