To imię zyskuje na popularności. W Polsce nosi je 188657 kobiet

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-06-08 18:38

W Polsce nosi je już 188 657 kobiet, a mimo to wciąż zyskuje na popularności i regularnie trafia do czołówki najchętniej wybieranych imion dla nowo narodzonych dziewczynek. Krótkie, melodyjne i kojarzące się z wiosną oraz świeżym początkiem - od lat przyciąga uwagę rodziców, którzy szukają imienia prostego, ale jednocześnie pełnego pozytywnych skojarzeń.

To babcine imię greckiego pochodzenia oznacza morze. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 4 dziewczynki

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Autor: prostooleh/ Freepik.com

Maja – jedno z najchętniej wybieranych imion w Polsce

Imię Maja od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Według aktualnych danych w kraju nosi je już 188 657 kobiet . To sprawia, że Maja jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych imion wśród Polek.

Pochodzenie imienia Maja i jego popularność

Imię Maja ma bogate i wielowarstwowe pochodzenie. Wywodzi się m.in. z tradycji:

  • rzymskiej i greckiej – związane z boginią Maią, opiekunką przyrody i płodności
  • kultury słowiańskiej – kojarzone z miesiącem majem, wiosną i odrodzeniem natury.

Dodatkowo nie da się ukryć, że w ostatnich latach na popularność tego imienia wpłynęła m.in. decyzja Weroniki Wiśniewskiej - Wersow oraz Karola Wiśniewskiego - Friza, którzy nazwali tak swoją córkę. W ostatnich dniach natomiast o imieniu Maja usłyszał cały świat za sprawą Mai Chwalińskiej - Maja Chwalińska wróciła do Polski. Niesamowite sceny na lotnisku po historycznym Roland Garros.

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Maja w statystykach – imię w czołówce rankingów

Imię Maja bardzo wysoko plasuje się w rankingach:

  • jedno z najczęściej nadawanych imion dziewczynkom w Polsce
  • regularnie top 3–5 imion dla noworodków
  • utrzymuje wysoką pozycję od wielu lat.

W 2025 roku nazwano tak aż 3 873 pociech w kraju, a w 2024 4 640.

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Znaczenie imienia Maja

Imię Maja ma kilka możliwych źródeł, ale jego znaczenie najczęściej wiąże się z ideą wiosny, odrodzenia i życia. Pochodzi od imienia rzymskiej bogini Maii, która była opiekunką wzrostu i natury, dlatego Maja symbolicznie oznacza osobę kojarzoną z rozkwitem, świeżością i energią nowego początku. W szerszym, współczesnym rozumieniu imię to niesie ze sobą także lekkość, radość i pozytywną, pogodną naturę.

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