To imię zyskuje na popularności. W Polsce nosi je 188657 kobiet

Maja – jedno z najchętniej wybieranych imion w Polsce

Imię Maja od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Według aktualnych danych w kraju nosi je już 188 657 kobiet . To sprawia, że Maja jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych imion wśród Polek.

Pochodzenie imienia Maja i jego popularność

Imię Maja ma bogate i wielowarstwowe pochodzenie. Wywodzi się m.in. z tradycji:

rzymskiej i greckiej – związane z boginią Maią, opiekunką przyrody i płodności

kultury słowiańskiej – kojarzone z miesiącem majem, wiosną i odrodzeniem natury.

Dodatkowo nie da się ukryć, że w ostatnich latach na popularność tego imienia wpłynęła m.in. decyzja Weroniki Wiśniewskiej - Wersow oraz Karola Wiśniewskiego - Friza, którzy nazwali tak swoją córkę. W ostatnich dniach natomiast o imieniu Maja usłyszał cały świat za sprawą Mai Chwalińskiej - Maja Chwalińska wróciła do Polski. Niesamowite sceny na lotnisku po historycznym Roland Garros.

Maja w statystykach – imię w czołówce rankingów

Imię Maja bardzo wysoko plasuje się w rankingach:

jedno z najczęściej nadawanych imion dziewczynkom w Polsce

regularnie top 3–5 imion dla noworodków

utrzymuje wysoką pozycję od wielu lat.

W 2025 roku nazwano tak aż 3 873 pociech w kraju, a w 2024 4 640.

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Znaczenie imienia Maja

Imię Maja ma kilka możliwych źródeł, ale jego znaczenie najczęściej wiąże się z ideą wiosny, odrodzenia i życia. Pochodzi od imienia rzymskiej bogini Maii, która była opiekunką wzrostu i natury, dlatego Maja symbolicznie oznacza osobę kojarzoną z rozkwitem, świeżością i energią nowego początku. W szerszym, współczesnym rozumieniu imię to niesie ze sobą także lekkość, radość i pozytywną, pogodną naturę.