To imię zyskuje na popularności. W Polsce nosi je 188657 kobiet

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Maja – jedno z najchętniej wybieranych imion w Polsce
Imię Maja od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych imion żeńskich w Polsce. Według aktualnych danych w kraju nosi je już 188 657 kobiet . To sprawia, że Maja jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych imion wśród Polek.
Pochodzenie imienia Maja i jego popularność
Imię Maja ma bogate i wielowarstwowe pochodzenie. Wywodzi się m.in. z tradycji:
- rzymskiej i greckiej – związane z boginią Maią, opiekunką przyrody i płodności
- kultury słowiańskiej – kojarzone z miesiącem majem, wiosną i odrodzeniem natury.
Dodatkowo nie da się ukryć, że w ostatnich latach na popularność tego imienia wpłynęła m.in. decyzja Weroniki Wiśniewskiej - Wersow oraz Karola Wiśniewskiego - Friza, którzy nazwali tak swoją córkę. W ostatnich dniach natomiast o imieniu Maja usłyszał cały świat za sprawą Mai Chwalińskiej - Maja Chwalińska wróciła do Polski. Niesamowite sceny na lotnisku po historycznym Roland Garros.
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Maja w statystykach – imię w czołówce rankingów
Imię Maja bardzo wysoko plasuje się w rankingach:
- jedno z najczęściej nadawanych imion dziewczynkom w Polsce
- regularnie top 3–5 imion dla noworodków
- utrzymuje wysoką pozycję od wielu lat.
W 2025 roku nazwano tak aż 3 873 pociech w kraju, a w 2024 4 640.
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Znaczenie imienia Maja
Imię Maja ma kilka możliwych źródeł, ale jego znaczenie najczęściej wiąże się z ideą wiosny, odrodzenia i życia. Pochodzi od imienia rzymskiej bogini Maii, która była opiekunką wzrostu i natury, dlatego Maja symbolicznie oznacza osobę kojarzoną z rozkwitem, świeżością i energią nowego początku. W szerszym, współczesnym rozumieniu imię to niesie ze sobą także lekkość, radość i pozytywną, pogodną naturę.