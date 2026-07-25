Atak na 8-latkę w Zamościu. Sąd zdecydował o losie agresywnej 18-latki

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Sąd aresztował 18-latkę z Zamościa. Zraniła 8-letnią dziewczynkę
Zamojski Sąd Rejonowy postanowił wysłać na dwa miesiące do aresztu 18-latkę, która jest podejrzana o zaatakowanie 8-letniej dziewczynki. Do groźnego incydentu doszło w czwartkowe popołudnie na terenie jednego z zamojskich osiedli. Według informacji zebranych w śledztwie dziecko otrzymało cios niebezpiecznym, ostrym narzędziem. Najprawdopodobniej był to nóż.
Obrażenia 8-latki na szczęście nie zagrażają jej życiu. Dziewczynka trafiła pod opiekę lekarzy w szpitalu, ale zdiagnozowano u niej tylko powierzchowną ranę. Dziecko jest bezpieczne i nic mu nie grozi.
Z ustaleń śledztwa wynika również, że zanim doszło do napaści na ośmiolatkę, agresywna 18-latka brała na celownik inną. też spotkaną przypadkiem osobę. Miała usiłować zaatakować 15-latkę, ale tej udało się obronić i uniknąć zranienia. Podejrzaną ujęto tego samego dnia, a policyjny alkomat wskazał u niej przeszło 2 promile alkoholu.
Zarzuty dla agresywnej 18-latki z Zamościa. Trafi do aresztu
Zamojska prokuratura sformułowała wobec młodej kobiety aż trzy zarzuty karne. Pierwszy z nich dotyczy spowodowania urazów ciała 8-latki. Drugi związany jest z próbą zranienia 15-latki, natomiast w trzecim zarzucono jej kierowanie gróźb w stronę młodszej pokrzywdzonej i jej matki.
Prokuratorzy zakwalifikowali działania zatrzymanej jako wybryk o charakterze chuligańskim. Taka ocena prawna czynów może znacząco wpłynąć na to, jaka ostatecznie zostanie jej wymierzona kara.
Podczas sobotniego posiedzenia sąd zaakceptował wniosek prokuratora o izolację 18-latki i orzekł o zastosowaniu aresztu tymczasowego, w którym kobieta spędzi najbliższe dwa miesiące. Tę informację przekazał oficjalnie podkom. Kamil Karbowniczek, który reprezentuje zespół prasowy lubelskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.
Konsekwencje ataków 18-latki mogą być dla niej bardzo surowe, bo grozi jej nawet 7,5 roku za kratami.