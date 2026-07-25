Tragedia w Puławach. W mieszkaniu znaleziono ciała młodego małżeństwa. Nowe ustalenia

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Martyna Urban
Konsultacja: Martyna Urban
2026-07-25 13:44

W jednym z mieszkań w Puławach odnaleziono ciała 29-letniej kobiety i jej 28-letniego męża. Służby zostały wezwane przez zaniepokojoną rodzinę, która od dłuższego czasu nie mogła nawiązać z nimi kontaktu. Według wstępnych ustaleń śledczych doszło do tzw. rozszerzonego samobójstwa. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura.

Taśma policyjna na klatce schodowej. Obok miniatury małżeństwa i noszy. O tragedii w Puławach przeczytasz na SE Lublin.
Autor: foto i reprodukcja Mariusz Mucha / Super Express (3)

Tragiczna śmierć młodych małżonków. Straż ujawniła ciała

Do dramatycznego odkrycia doszło w czwartek, 24 lipca, w jednym z bloków przy ul. Lubelskiej w Puławach. Jak wynika z informacji przekazanych przez policję, członek rodziny zaalarmował służby po tym, jak nie mógł skontaktować się z małżonkami. Telefony pozostawały bez odpowiedzi, a drzwi do mieszkania były zamknięte od wewnątrz.

Na miejsce skierowano patrol policji oraz straż pożarną. Strażacy siłowo otworzyli drzwi, po czym funkcjonariusze weszli do środka. W mieszkaniu znaleziono ciała 29-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny. Ratownicy mogli jedynie stwierdzić zgon.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach. W czynnościach uczestniczyli również biegli z zakresu medycyny sądowej i technicy kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady mogące pomóc w odtworzeniu przebiegu zdarzeń.

Jak przekazała redakcji "SE" nadkom. Ewa Rejn-Kozak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Puławach:

- Na miejsce zostali wezwani strażacy, którzy siłowo otworzyli drzwi do mieszkania. Wewnątrz policjanci ujawnili ciała dwojga małżonków – 29-letniej kobiety i 28-letniego mężczyzny.

Rzeczniczka poinformowała również, że prowadzone są szczegółowe czynności procesowe mające wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii.

Na miejscu, pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Puławach, zostały przeprowadzone oględziny oraz inne czynności procesowe z udziałem biegłych z zakresu medycyny sądowej. Zabezpieczono ślady kryminalistyczne. Obecnie prowadzone jest postępowanie, które ma wyjaśnić wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Wstępnie mówimy o tak zwanym rozszerzonym samobójstwie – przekazała nadkom. Ewa Rejn-Kozak.

Na obecnym etapie śledztwa policja nie informuje o możliwym motywie zdarzenia. Śledczy podkreślają, że wszystkie okoliczności są szczegółowo analizowane, a ostateczne wnioski będą możliwe dopiero po zakończeniu postępowania i uzyskaniu wyników badań zleconych przez prokuraturę.

Nie żyje młode małżeństwo z Puław. On zabił ją, a potem siebie?

Sąsiedzi: "Byli zgodni i spokojni"

Według relacji sąsiadów wiadomość o śmierci młodych małżonków była ogromnym zaskoczeniem. Mieszkańcy podkreślają, że para sprawiała wrażenie zgodnego i spokojnego małżeństwa. Jak wspominają, oboje byli uprzejmi i utrzymywali dobre relacje z sąsiadami.

Policja przekazała również, że wcześniej nie odnotowano żadnych interwencji pod tym adresem. Wobec małżonków nie prowadzono procedury „Niebieskiej Karty”, a żadne z nich nie było notowane przez policję. Te informacje również będą analizowane w toku prowadzonego śledztwa.

Postępowanie prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Puławach ma ustalić dokładny przebieg wydarzeń oraz wszystkie okoliczności tej tragedii.

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Nie jesteś sam!

Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia przeżywa kryzys psychiczny albo ma myśli samobójcze, w Polsce można uzyskać bezpłatne wsparcie, m.in. kontaktując się z Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia należy zadzwonić pod numer 112.

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