Tragiczny wypadek na DK19 w Łukówcu

W sobotę, 25 lipca w godzinach porannych na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Łukówiec (woj. lubelskie) doszło do fatalnego w skutkach wypadku. Z nieustalonych jeszcze przyczyn osobówka zderzyła się czołowo z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Na miejscu szybko pojawiły się załogi straży pożarnej, ratownicy medyczni oraz funkcjonariusze policji.

Z informacji przekazanych przez dyżurnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie wynika, że życia kierowcy auta osobowego nie udało się uratować. Mężczyzna zginął na miejscu na skutek odniesionych obrażeń. Kierowcą ciężarówki zajęli się ratownicy medyczni, sprawdzając jego stan zdrowia. Przyczyny i dokładne okoliczności tego zdarzenia są obecnie ustalane przez policję pod ścisłym nadzorem prokuratora.

Zablokowana droga Kock - Lubartów

Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku ze śmiertelnym wypadkiem odcinek drogi krajowej nr 19 między Kockiem a Lubartowem jest całkowicie nieprzejezdny. Dla kierujących podróżujących tą trasą wyznaczono objazdy lokalnymi drogami, trzeba jednak spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.

Z pierwszych szacunków służb wynikało, że przerwa w ruchu potrwa przynajmniej do godziny 10.00, ale czas ten może ulec wydłużeniu ze względu na konieczność zabezpieczenia śladów. Mundurowi proszą kierowców o zachowanie rozwagi, stosowanie się do wydawanych na miejscu poleceń i w miarę możliwości wybieranie innych dróg.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę. Zwracają uwagę na konieczność dopasowania prędkości do panujących warunków oraz utrzymywania bezpiecznego dystansu. Funkcjonariusze przestrzegają przed wykonywaniem niebezpiecznych manewrów na ruchliwych trasach krajowych, przypominając, że sekunda roztargnienia może skończyć się dramatycznie.