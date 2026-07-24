8-latka zaatakowana na osiedlu! Ranna trafiła do szpitala. Policja zatrzymała 18-latkę

Atak na 8-latkę w Zamościu

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 23 lipca, po południu na jednym z zamojskich osiedli.

- Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że 18-latka idąc przez osiedle, ostrym przedmiotem zraniła przypadkowo napotkaną na chodniku dziewczynkę. Poszkodowaną była 8-latka - poinformowała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Załoga pogotowia ratunkowego zabrała poszkodowaną 8-latkę do szpitala. Lekarze po dokładnych badaniach stwierdzili, że rana jest wyłącznie powierzchowna i życiu oraz zdrowiu dziecka nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

18-latka z Zamościa już wcześniej atakowała

Funkcjonariusze szybko ustalili mroczną przeszłość zatrzymanej 18-latki. Okazało się, że wcześniej zachowywała się równie agresywnie wobec 15-letniej dziewczyny. Ją też próbowała zranić w zbliżony sposób. Nie doszło do tego tylko dzięki zdecydowanej reakcji nastolatki.

Agresywna młoda kobieta została zatrzymana i trafiła prosto do celi w policyjnym areszcie. Badanie alkomatem rozwiało wszelkie wątpliwości co do jej stanu. Młoda mieszkanka Zamościa w chwili zdarzenia miała w wydychanym powietrzu przeszło 2 promile alkoholu.

- W tej sprawie wykonaliśmy czynności procesowe, w tym oględziny miejsca zdarzenia, przesłuchaliśmy też świadków, zabezpieczyliśmy ślady i nagrania z monitoringów. Gromadzimy materiał dowodowy, który pozwoli dokładnie wyjaśnić okoliczności zdarzenia - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło.

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