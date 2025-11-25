Masz ten dokument? Za jego okazaniem możesz otrzymać nawet 27 479 zł

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-11-25 3:21

Masz w domu stary dokument z czasów PRL, o którym od lat nikt nie pamięta? Lepiej go nie wyrzucaj! Za jego okazaniem możesz dziś otrzymać nawet 27 479 zł, a wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy, że wciąż ma go gdzieś schowanego. Grube tysiące wypłaca PKO BP.

fiat 126p

i

Autor: Wikipedia,Wikipedia/ Creative Common; Shutterstock/ Shutterstock
Lublin SE Google News

Samochód w czasach PRL. To był luksus

W realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zdobycie własnego samochodu wymagało nie tylko cierpliwości, lecz także sprytu i odpowiednich dokumentów. Proces oszczędzania i rezerwacji pojazdu wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, a wiele rozwiązań tamtego systemu może wydawać się współczesnym kierowcom wręcz niewiarygodnych. Jedno z nich do dziś budzi szczególne zainteresowanie, zwłaszcza że wciąż może przynieść realne korzyści. Jeśli masz w domu książeczkę oszczędnościową oznaczoną literą "F", którą oferował Bank PKO BP, możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Polecany artykuł:

Kurort z czasów PRL wymarł. Kiedyś był luksusem

Książeczka oszczędnościowa z PRL. Pokaż w banku i zgarnij fortunę

W latach 70. i 80. samochody były towarem deficytowym, więc rząd wprowadził system przedpłat na auta. Powstał dedykowane ku temu książeczki oszczędnościowe "F", które pozwalały na odkładanie pieniędzy na zakup Fiata 126p lub FSO 1500.

W okresie 1977–1980 wydano ponad 250 tys. takich książeczek, jednak tysiące osób i tak nie sfinalizowało zakupu auta, więc pieniądze nie zostały wykorzystane. Okazuje się jednak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem obecnie można odzyskać wpłacone kiedyś fundusze. Posiadacze niewykorzystanych książeczek oszczędnościowych "F" będą mogli otrzymać rekompensaty finansowe w wysokości:

  • 19 391 zł za książeczkę na Fiata 126p,
  • 27 479 zł za książeczkę na FSO 1500.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Książeczka mieszkaniowa PRL

Książeczka mieszkaniowa PRL
6 zdjęć

Jak odzyskać pieniądze z książeczki oszczędnościowej "F"?

Jeśli chcesz odzyskać pieniądze niegdyś wpłacone na książeczkę oszczędnościową w celu zakupu auta, wystarczy udać się z dokumentami do placówki banku PKO BP. Na miejscu odpowiedzialny za sprawę pracownik zajmie się formalnościami, a cały proces będzie przedstawiał się następująco:

  • Dokładne sprawdzenie dokumentacji i ewentualna próba złożenia wniosku o odtworzenie danych w banku.
  • Wizyta w placówce PKO BP
  • Weryfikacja dokumentów przez bank
  • Wypłata rekompensaty przez bank.
Quiz. Zupy w PRL-u. Już 2 pytanie zmiecie cię z planszy!
Pytanie 1 z 10
Oszczędna zupa na ogonach wieprzowych to:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BANK
PRL
BANK POLSKI