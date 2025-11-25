Masz ten dokument? Za jego okazaniem możesz otrzymać nawet 27 479 zł

Samochód w czasach PRL. To był luksus

W realiach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej zdobycie własnego samochodu wymagało nie tylko cierpliwości, lecz także sprytu i odpowiednich dokumentów. Proces oszczędzania i rezerwacji pojazdu wyglądał zupełnie inaczej niż dziś, a wiele rozwiązań tamtego systemu może wydawać się współczesnym kierowcom wręcz niewiarygodnych. Jedno z nich do dziś budzi szczególne zainteresowanie, zwłaszcza że wciąż może przynieść realne korzyści. Jeśli masz w domu książeczkę oszczędnościową oznaczoną literą "F", którą oferował Bank PKO BP, możesz odzyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Książeczka oszczędnościowa z PRL. Pokaż w banku i zgarnij fortunę

W latach 70. i 80. samochody były towarem deficytowym, więc rząd wprowadził system przedpłat na auta. Powstał dedykowane ku temu książeczki oszczędnościowe "F", które pozwalały na odkładanie pieniędzy na zakup Fiata 126p lub FSO 1500.

W okresie 1977–1980 wydano ponad 250 tys. takich książeczek, jednak tysiące osób i tak nie sfinalizowało zakupu auta, więc pieniądze nie zostały wykorzystane. Okazuje się jednak, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem obecnie można odzyskać wpłacone kiedyś fundusze. Posiadacze niewykorzystanych książeczek oszczędnościowych "F" będą mogli otrzymać rekompensaty finansowe w wysokości:

19 391 zł za książeczkę na Fiata 126p,

27 479 zł za książeczkę na FSO 1500.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Książeczka mieszkaniowa PRL

Jak odzyskać pieniądze z książeczki oszczędnościowej "F"?

Jeśli chcesz odzyskać pieniądze niegdyś wpłacone na książeczkę oszczędnościową w celu zakupu auta, wystarczy udać się z dokumentami do placówki banku PKO BP. Na miejscu odpowiedzialny za sprawę pracownik zajmie się formalnościami, a cały proces będzie przedstawiał się następująco:

Dokładne sprawdzenie dokumentacji i ewentualna próba złożenia wniosku o odtworzenie danych w banku.

Wizyta w placówce PKO BP

Weryfikacja dokumentów przez bank

Wypłata rekompensaty przez bank.