Efekt systemu kaucyjnego. Sprzedaż tego produktu wzrosła o 277 procent

Gigantyczny wzrost o 277 procent

Najnowsze analizy przygotowane przez Centrum Monitorowania Rynku wskazują na ogromny skok zainteresowania produktami do domowej produkcji napojów. W pierwszym półroczu 2026 roku zanotowano wzrost wartości sprzedaży syropów do saturatorów wynoszący dokładnie 277 procent w zestawieniu z takim samym okresem roku poprzedniego.

Mimo że udział tej kategorii na tle całego sektora napojów bezalkoholowych pozostaje stosunkowo skromny, dynamika zyskuje na znaczeniu. Świadczy to o wyraźnej zmianie przyzwyczajeń w domach, gdzie własnoręczne tworzenie napojów staje się preferowaną alternatywą dla gotowych rozwiązań ze sklepu.

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Specjaliści badający rynek nie mają wątpliwości, że za tym zjawiskiem stoi niedawne uregulowanie kwestii opakowań. Nabywając tradycyjne napoje, klienci ponoszą dodatkowy koszt kaucji, który mogą odzyskać dopiero po dostarczeniu pojemnika do punktu zbiorczego.

Tymczasem domowy sprzęt do gazowania wody niemal całkowicie eliminuje tę niedogodność. Wystarczy połączyć bieżącą wodę z odpowiednim koncentratem, omijając w ten sposób konieczność składowania odpadów w domu. Co ważne, zainteresowanie takimi urządzeniami rosło już w przeszłości, a nowe przepisy jedynie zintensyfikowały istniejący trend.

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Bogata oferta koncentratów napojowych

Współczesny rynek dodatków do saturatorów oferuje znacznie więcej niż tylko podstawowe warianty smakowe. Poza najpopularniejszymi zamiennikami znanych marek, konsumenci mogą wybierać spośród różnorodnych lemoniad, mrożonych herbat, toników oraz wielu opcji owocowych.

Producenci wychodzą również naprzeciw potrzebom osób dbających o dietę, oferując produkty bez zawartości cukru, a także wzbogacane elektrolitami i witaminami. Wydajność takich roztworów jest bardzo wysoka, ponieważ z jednego opakowania można z reguły uzyskać od 9 do 10 litrów finalnego produktu.