Masowe awarie w blokach z wielkiej płyty. Zacznie się za 3-5 lat

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-04-17 3:49

Mieszkańcy bloków z czasów PRL już niedługo mogą stanąć przed dużym problemem. Okazuje się bowiem, że wielka płyta może nie wytrzymać kolejnych dekad, na co wskazują eksperci. Czy faktycznie w ciągu kolejnych 3-5 lat lokatorzy będą zmagać się z masowymi awariami?

Autor: Getty Images Dziwny zapach, alergie i inne choroby. Wielka płyta kryje w sobie tajemnice i toksyny
Wielka płyta z czasów PRL

W blokach z wielkiej płyty żyją dziś miliony Polaków, więc to domy wielu z nas. Konstrukcje tego typu niestety do najświeższych nie należą i niejedno już przeszły. Nic więc dziwnego, że co rusz pojawiają się obawy samych lokatorów o stan budynków. Mieszkańcy zastanawiają się bowiem, czy ich domy będą w stanie dać im dach nad głową nawet za 5 czy 10 lat? Okazuje się, że jeśli obiekty były regularnie rewitalizowane i sprawdzane, prawdopodobnie wytrzymają jeszcze długo. Inaczej jednak scenariusz wygląda w przypadku bloków, które o remontach i rewitalizacjach nigdy nie słyszały.

Ile przetrwają bloki z wielkiej płyty?

PRL-owskie bloki z wielkiej płyty nie mają sztywnej daty ważności, choć zakładano dawniej, że ich trwałość wyniesie 50-70 lat. To jednak było dość konserwatywne założenie. Dziś, po wielu ekspertyzach wiadomo, że przy odpowiednim utrzymaniu mogą stać znacznie dłużej - nawet 100 lat i więcej. Kluczowych jest jednak kilka rzeczy, a mianowowicie m.in.:

  • stan konstrukcji (zwłaszcza łączeń prefabrykatów),
  • jakość wykonania (różna w zależności od osiedla i okresu budowy),
  • regularne remonty i modernizacje (np. wzmacnianie połączeń, wymiana instalacji),
  • ochrona przed wilgocią i korozją.

Dbrze utrzymany blok z wielkiej płyty może więc spokojnie przetrwać jeszcze kilkadziesiąt lat, a realnie nawet do końca XXI wieku. Większym problemem niż sama konstrukcja często okazują się instalacje, standard mieszkań czy komfort życia, a nie bezpieczeństwo budynku.

PRL-owskie osiedla są nadal bezpieczne?

Większość bloków z wielkiej płyty jest bezpieczna, lecz bez wątpienia są z pewnością i takie, które tym poziomem bezpieczeństwa odbiegają od innych. Pamiętajmy, że jeśli budynek był sprawdzany i wszystko wyglądalo dobrze, raczej nie ma powodów do obaw. Takiego też zdania są eksperci, w tym np. Mariusz Łubiński.

[...] Jeżeli nikt nie dba o stan techniczny, nie kontroluje jakości połączeń między prefabrykatami i nie reaguje na sygnały o pogarszającym się stanie elementów konstrukcyjnych, to oczywiście może dojść do degradacji. Natomiast większość takich budynków przeszła modernizacje, zabezpieczenia i docieplenia, dlatego w pełni podzielam opinię ekspertów, że mogą one funkcjonować jeszcze przez wiele dziesięcioleci - mówił Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami dla Super Biznesu.

