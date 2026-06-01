Tragiczny pożar domu pod Kraśnikiem. W budynku znaleziono ciało kobiety

Tragedia pod Kraśnikiem. Nie żyje kobieta

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce w poniedziałkowy poranek, kiedy to w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Stróża wybuchł pożar. O niebezpieczeństwie powiadomił służby czujny sąsiad, który dostrzegł dym wydobywający się z budynku.

- Już po dotarciu na miejsce okazało się, że wewnątrz objętego pożarem domu prawdopodobnie znajduje się jego właścicielka. Po częściowym ugaszeniu pożaru, strażacy weszli do wnętrza domu i w jednym z pomieszczeń znaleźli ciało 81-latki - poinformowała asp. Marzena Sałata, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.

Po opanowaniu ognia przez strażaków do pracy natychmiast przystąpiły służby śledcze, które działały pod nadzorem prokuratora. Jego decyzją ciało kobiety zabezpieczono do przeprowadzenia sekcji.

- Na miejscu pożaru wykonane zostaną także oględziny z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa. Prowadzone w tej sprawie postępowanie wyjaśni dokładnie przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - zaznaczyła przedstawicielka miejscowej komendy.

