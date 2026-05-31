Życzenia na Dzień Dziecka 2026. Najpiękniejsze życzenia, wierszyki i gotowe SMS-y na 1 czerwca

Anna Kisiel
2026-05-31 22:08

Dzień Dziecka 1.06.2026. To wyjątkowe święto, podczas którego najmłodsi otrzymują prezenty, spędzają czas z rodziną i słyszą wiele ciepłych słów. Jeśli szukasz inspiracji na życzenia na Dzień Dziecka 2026, przygotowaliśmy gotowe propozycje krótkich życzeń, wzruszających dedykacji oraz zabawnych wierszyków, które możesz wysłać SMS-em, przez komunikator lub napisać na kartce. Zobacz nasze propozycje na 1 czerwca!

Dzień Dziecka 2026. Jakie życzenia złożyć 1 czerwca?

Dzień Dziecka obchodzony jest co roku 1 czerwca i należy do najbardziej radosnych świąt w kalendarzu. To doskonała okazja, by wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych i przypomnieć im, jak są ważni. Niezależnie od wieku dziecka, szczere życzenia zawsze sprawiają wiele radości. Coraz więcej osób poszukuje w internecie gotowych życzeń na Dzień Dziecka, krótkich SMS-ów czy zabawnych rymowanek. Oto najciekawsze propozycje na Dzień Dziecka 2026.

Dzień Dziecka 2026: gotowe wierszyki i śmieszne rymowanki na 1 czerwca

Jak fiołek wśród ukrycia,

obudzony tchnieniem wiosny,

tak Ty każdy dzionek życia

miej szczęśliwy i radosny.

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

niech od dzisiaj radość gości,

lodów, ciastek i słodyczy

tego Ci mamusia życzy.

***

Bądź zawsze szczęśliwa,

złym losom nieznana,

uprzejma, czuła, tkliwa,

przez wszystkich kochana.

***

Z okazji Dnia Dziecka Kochana Córeczko

życzę Ci zawsze uśmiechniętej buzi,

wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów.

Ciekawych bajek czytanych na dobranoc i zawsze kolorowych snów...

Pierwszy czerwca dzień radosny

kwitną kwiatki, słońce świeci...

**

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

by radość kwitła jak róża co roku.

By na Twej twarzy promyczek słońca,

nigdy nie zniknął i trwał bez końca.

***

Życzę Wam dzieciaki

śmiechu w domu

i lodów w niedzielę,

i przyjaciół wspaniałych,

i prezentów wiele.

***

Drogi Synku,

Niech dzisiejszy dzień będzie pełen radości i uśmiechu

Nigdy się nie zmieniaj!

***

Pierwszy czerwca dzień radosny

kwitną kwiatki, słońce świeci...

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę Tobie sercem całym

moc uśmiechu i radości

szczęścia, zdrowia, pomyślności.

***

Dzisiaj jest Dzień Dziecka - wielkie święto

mój maluchu uśmiechnięty.

Zawsze wesół, pełen werwy,

radosną minkę masz bez przerwy

Nasz maluszku ukochany

bądź nam zawsze tak wspaniały!

***

Wszystkiego najlepszego,

szczęścia i radości moc,

ciepłego słoneczka co dzień,

kolorowych snów co noc!

Spełnienia marzeń z okazji Dnia Dziecka życzy ...

***

Życzę wszystkim dzieciom,

aby ich dzieciństwo

było jak najlepsze

i aby trwało jak najdłużej!

***

Dzień Dziecka 2026 - Wyjątkowe życzenia na 1 czerwca dla dziewczynki!

***

Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się, śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!

***

źródło: wierszykolandia.pl

Dzień Dziecka dla starszaków
