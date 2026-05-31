Życzenia na Dzień Dziecka 2026. Najpiękniejsze życzenia, wierszyki i gotowe SMS-y na 1 czerwca

Dzień Dziecka 2026. Jakie życzenia złożyć 1 czerwca?
Dzień Dziecka obchodzony jest co roku 1 czerwca i należy do najbardziej radosnych świąt w kalendarzu. To doskonała okazja, by wywołać uśmiech na twarzach najmłodszych i przypomnieć im, jak są ważni. Niezależnie od wieku dziecka, szczere życzenia zawsze sprawiają wiele radości. Coraz więcej osób poszukuje w internecie gotowych życzeń na Dzień Dziecka, krótkich SMS-ów czy zabawnych rymowanek. Oto najciekawsze propozycje na Dzień Dziecka 2026.
Dzień Dziecka 2026: gotowe wierszyki i śmieszne rymowanki na 1 czerwca
Jak fiołek wśród ukrycia,
obudzony tchnieniem wiosny,
tak Ty każdy dzionek życia
miej szczęśliwy i radosny.
***
Zdrowia, szczęścia, pomyślności,
niech od dzisiaj radość gości,
lodów, ciastek i słodyczy
tego Ci mamusia życzy.
***
Bądź zawsze szczęśliwa,
złym losom nieznana,
uprzejma, czuła, tkliwa,
przez wszystkich kochana.
***
Z okazji Dnia Dziecka Kochana Córeczko
życzę Ci zawsze uśmiechniętej buzi,
wesołej zabawy i mnóstwa słodkich całusów.
Ciekawych bajek czytanych na dobranoc i zawsze kolorowych snów...
**
Niech smutek zniknie w górskim potoku,
by radość kwitła jak róża co roku.
By na Twej twarzy promyczek słońca,
nigdy nie zniknął i trwał bez końca.
***
Życzę Wam dzieciaki
śmiechu w domu
i lodów w niedzielę,
i przyjaciół wspaniałych,
i prezentów wiele.
***
Drogi Synku,
Niech dzisiejszy dzień będzie pełen radości i uśmiechu
Nigdy się nie zmieniaj!
***
Pierwszy czerwca dzień radosny
kwitną kwiatki, słońce świeci...
W dniu tak pięknym i wspaniałym
życzę Tobie sercem całym
moc uśmiechu i radości
szczęścia, zdrowia, pomyślności.
***
Dzisiaj jest Dzień Dziecka - wielkie święto
mój maluchu uśmiechnięty.
Zawsze wesół, pełen werwy,
radosną minkę masz bez przerwy
Nasz maluszku ukochany
bądź nam zawsze tak wspaniały!
***
Wszystkiego najlepszego,
szczęścia i radości moc,
ciepłego słoneczka co dzień,
kolorowych snów co noc!
Spełnienia marzeń z okazji Dnia Dziecka życzy ...
***
Życzę wszystkim dzieciom,
aby ich dzieciństwo
było jak najlepsze
i aby trwało jak najdłużej!
***
Dzień Dziecka 2026 - Wyjątkowe życzenia na 1 czerwca dla dziewczynki!
***
Bądź dzieckiem jak najdłużej
Jak dziecko baw się, śmiej
I kochaj tak jak dziecko
I serce dziecka zawsze miej!
***
źródło: wierszykolandia.pl