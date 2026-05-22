To krótkie imię nosi 16 Polek. Rada Języka Polskiego ma z nim ogromny problem

Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-05-22 6:57

Dla wielu rodziców nadanie imienia potomkowi to kluczowa decyzja, dlatego chętnie sięgają po oryginalne i zwięzłe formy. Trzeba jednak pamiętać, że nie każde zagraniczne brzmienie spotka się z aprobatą kierownika urzędu stanu cywilnego.

Nie wszystkie rzadkie imiona są dobrym wyborem

Eksperci z Rady Języka Polskiego regularnie biorą pod lupę propozycje imion zgłaszane przez rodziców. Specjaliści analizują przede wszystkim to, czy dane miano nie narazi dziecka na drwiny, a także czy nie nosi znamion nieprzyzwoitości. Wśród wielu nietypowych zgłoszeń, które budzą wątpliwości urzędników, znajduje się krótkie imię Nara.

Imię Nara pod lupą Rady Języka Polskiego

W przypadku Nary główny problem stanowi polskie znaczenie tego słowa w codziennej komunikacji. W naszym kraju słowo to funkcjonuje głównie jako młodzieżowe pożegnanie, będące skrótem od popularnego zwrotu "na razie". Według opinii językoznawców takie konotacje mogą być w przyszłości powodem do uszczypliwości i mało zabawnych żartów ze strony rówieśników.

Choć sama forma imienia wpisuje się w trendy poszukiwania zwięzłych i nowoczesnych wariantów, to slangowy charakter budzi sprzeciw. Przedstawiciele Rady Języka Polskiego przypominają, że imię powinno wyraźnie określać płeć dziecka oraz nie prowokować śmiesznych czy negatywnych skojarzeń u innych osób.

Imię Nara nosi w Polsce 16 kobiet

Pomimo zastrzeżeń specjalistów, opisywane imię można już odnaleźć w oficjalnych państwowych bazach. Z oficjalnych statystyk wynika, że obecnie nosi je 16 obywatelek naszego kraju. Świadczy to o tym, że niektórzy rodzice postawili na swoim, choć istnieje też prawdopodobieństwo, że część z tych pań urodziła się poza granicami Polski lub ma obcokrajowców wśród przodków.

Co oznacza japońskie imię Nara?

Warto dodać, że Nara wywodzi się z Japonii, gdzie z powodzeniem nadawane jest dzieciom obu płci. Jego geneza jest ściśle związana z historycznym japońskim miastem Nara, które w VIII wieku pełniło zaszczytną funkcję stolicy kraju. W tamtejszej kulturze to określenie budzi pozytywne skojarzenia związane z historią, szacunkiem do ziemi oraz silnym poczuciem tożsamości z miejscem pochodzenia.

