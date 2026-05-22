To krótkie imię nosi 16 Polek. Rada Języka Polskiego ma z nim ogromny problem

Nie wszystkie rzadkie imiona są dobrym wyborem

Eksperci z Rady Języka Polskiego regularnie biorą pod lupę propozycje imion zgłaszane przez rodziców. Specjaliści analizują przede wszystkim to, czy dane miano nie narazi dziecka na drwiny, a także czy nie nosi znamion nieprzyzwoitości. Wśród wielu nietypowych zgłoszeń, które budzą wątpliwości urzędników, znajduje się krótkie imię Nara.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Ekstremalnie rzadkie imiona męskie w Polsce. Możesz nigdy ich nie spotkać na żywo

51

Imię Nara pod lupą Rady Języka Polskiego

W przypadku Nary główny problem stanowi polskie znaczenie tego słowa w codziennej komunikacji. W naszym kraju słowo to funkcjonuje głównie jako młodzieżowe pożegnanie, będące skrótem od popularnego zwrotu "na razie". Według opinii językoznawców takie konotacje mogą być w przyszłości powodem do uszczypliwości i mało zabawnych żartów ze strony rówieśników.

Choć sama forma imienia wpisuje się w trendy poszukiwania zwięzłych i nowoczesnych wariantów, to slangowy charakter budzi sprzeciw. Przedstawiciele Rady Języka Polskiego przypominają, że imię powinno wyraźnie określać płeć dziecka oraz nie prowokować śmiesznych czy negatywnych skojarzeń u innych osób.

Imię Nara nosi w Polsce 16 kobiet

Pomimo zastrzeżeń specjalistów, opisywane imię można już odnaleźć w oficjalnych państwowych bazach. Z oficjalnych statystyk wynika, że obecnie nosi je 16 obywatelek naszego kraju. Świadczy to o tym, że niektórzy rodzice postawili na swoim, choć istnieje też prawdopodobieństwo, że część z tych pań urodziła się poza granicami Polski lub ma obcokrajowców wśród przodków.

QUIZ. Filmowe hity, które powstały na podstawie gier wideo! Pytania będą zaskakiwać Pytanie 1 z 10 Dzisiaj w kinach premiera nowej części "Mortal Kombat". To już łącznie który film na podstawie tej gry? Drugi Trzeci Czwarty Następne pytanie

Co oznacza japońskie imię Nara?

Warto dodać, że Nara wywodzi się z Japonii, gdzie z powodzeniem nadawane jest dzieciom obu płci. Jego geneza jest ściśle związana z historycznym japońskim miastem Nara, które w VIII wieku pełniło zaszczytną funkcję stolicy kraju. W tamtejszej kulturze to określenie budzi pozytywne skojarzenia związane z historią, szacunkiem do ziemi oraz silnym poczuciem tożsamości z miejscem pochodzenia.