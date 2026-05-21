Weekend w Lublinie przyniesie zmianę pogody. Niedziela będzie ciepła, ale deszczowa

Pogoda dla Lublina na 22-24 maja

Mieszkańcy Lublina w najbliższych dniach odczują wyraźne zmiany w pogodzie. Weekend rozpocznie się od spokojnej i słonecznej aury, ale z każdym kolejnym dniem będzie przybywać chmur i deszczu. Finał weekendu przyniesie odczuwalne ocieplenie, które jednak nadejdzie w towarzystwie opadów.

Słoneczny i przyjemny piątek

Piątek, 22 maja, zapowiada się na najpogodniejszy dzień weekendu w Lublinie. Niebo będzie bezchmurne, a opady deszczu nie są prognozowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie komfortowe 20 stopni Celsjusza. Noc będzie chłodniejsza, z temperaturą minimalną na poziomie około 10 stopni. Pogodnej aurze towarzyszyć będzie umiarkowany wiatr, wiejący ze średnią prędkością około 4 m/s.

Sobota z chmurami i niewielkim deszczem

W sobotę pogoda nieco się zmieni. Słoneczna aura z piątku ustąpi miejsca umiarkowanemu zachmurzeniu. Temperatury pozostaną na bardzo podobnym poziomie – w dzień termometry wskażą maksymalnie około 20 stopni, a w nocy spadną do około 9 stopni Celsjusza. Tego dnia mogą pojawić się niewielkie, przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów jest jednak niewielka. Wyraźnie osłabnie za to wiatr, którego średnia prędkość wyniesie około 2 m/s.

Ciepła, ale deszczowa niedziela

Niedziela, 24 maja, będzie najcieplejszym, ale jednocześnie najbardziej deszczowym dniem weekendu. Temperatura w Lublinie wyraźnie wzrośnie i w ciągu dnia może sięgnąć nawet 24 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, z temperaturą minimalną na poziomie około 12 stopni. Niestety, wraz z ociepleniem nadejdą opady deszczu, które mogą być bardziej odczuwalne niż w sobotę. Wiatr ponownie nieco się wzmocni, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Lublinie?

Piątkowa, słoneczna pogoda będzie idealną okazją do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. To dobry moment na dłuższy spacer czy wycieczkę rowerową po miejskich parkach i terenach zielonych. W sobotę, ze względu na chmury i możliwość przelotnego deszczu, warto zaplanować aktywności, które w razie niepogody można łatwo przenieść w zadaszone miejsce. Z kolei ciepła, ale deszczowa niedziela może zachęcać do spędzenia czasu w kawiarnianych ogródkach pod parasolami lub odwiedzenia miejsc, gdzie można schronić się przed deszczem, jednocześnie ciesząc się wyższą temperaturą.

Dane pogodowe: OpenWeather