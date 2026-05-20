Historyczna wygrana Eurojackpot w małym polskim mieście

Jacek Chlewicki
2026-05-20 12:55

Wtorkowe losowanie Eurojackpot przyniosło szczęście dwóm graczom w Polsce, którzy zostali milionerami. Kupony wysłane w Parczewie oraz przez portal lotto.pl zapewniły wygrane trzeciego stopnia o wartości ponad miliona złotych. Co ciekawe, dla Parczewa to absolutny rekord w historii gier liczbowych Totalizatora Sportowego.

Brak głównej nagrody, kumulacja rośnie

Ponieważ we wtorek 19 maja nikomu nie udało się wytypować wszystkich liczb, pula na główną nagrodę w Eurojackpot wciąż rośnie. Już w ten piątek uczestnicy loterii z wielu europejskich państw będą mogli zagrać o oszałamiające 520 milionów złotych. We wtorek w naszym kraju pojawiły się dwa trafienia trzeciego stopnia (5+0), każde z nich gwarantujące potężny zastrzyk gotówki.

Wyniki losowania Eurojackpot

Podczas losowania, które odbyło się 19 maja, z maszyny wypadły następujące liczby:

  • 10
  • 36
  • 37
  • 39
  • 47
  • oraz dodatkowe 5 i 6

Chociaż pełna pula nie została zgarnięta, to dwóch szczęśliwców z Polski zainkasowało po 1 197 963,30 zł.

Rekordowa wygrana w Parczewie

Jeden z wygranych losów został zakupiony online za pośrednictwem platformy lotto.pl, a gracz zdecydował się na opcję "chybił trafił". Druga nagroda padła w kolekturze znajdującej się w saloniku prasowym przy ulicy Zwycięstwa 9 w Parczewie na Lubelszczyźnie. Przedstawiciele Totalizatora Sportowego zaznaczają, że to najbardziej spektakularna kwota, jaką kiedykolwiek trafiono w tym mieście.

Niesamowita stawka w piątkowym losowaniu

Z uwagi na brak wygranej pierwszego stopnia, emocje przed kolejnym losowaniem sięgają zenitu. W najbliższy piątek w grze będzie można zdobyć aż 520 milionów złotych.

Zasady gry w Eurojackpot

Loteria Eurojackpot to format, który przyciąga graczy z kilkunastu krajów Europy, takich jak Polska, Niemcy, Hiszpania czy Norwegia. Pojedynczy kupon to koszt 12,50 zł, a zadaniem uczestnika jest wskazanie 5 liczb z 50 oraz 2 dodatkowych z 12. Szczęśliwe numery wyłaniane są we wtorki i w piątki. Warto dodać, że polski rekord w tej grze ustanowiono w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim, gdzie zwycięzca wzbogacił się o niesamowite 213 milionów złotych.

