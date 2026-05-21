Zaginęła 13-letnia Amelia. Trwają poszukiwania, policja apeluje o pomoc

Zaginęła 13-letnia Amelia Pastwa

Zgodnie z informacjami, które przekazali mundurowi z Lublina, 13-letnia Amelia wyszła ze swojego miejsca zamieszkania przy ulicy Lubomelskiej we wtorek, 19 maja około godziny 20:00. Od tego czasu rodzina nie ma z nią kontaktu. Ruszyły więc poszukiwania.

Zaginiona nastolatka miała na sobie krótkie, dżinsowe spodenki, czarną bluzkę z długim rękawem, białe skarpetki oraz białe buty z logiem Nike w tym samym kolorze.

"Jeżeli ktoś posiada informację na temat zaginionej, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji I w Lublinie pod nr tel. 47 811 24 00 lub z numerem alarmowym 112" - zaapelowali funkcjonariusze.

Każdy apel policji o pomoc w poszukiwaniach osoby zaginionej ma ogromne znaczenie. Nawet z pozoru drobna informacja, udostępnienie komunikatu czy zwrócenie uwagi na szczegóły mogą przyczynić się do szybszego odnalezienia zaginionego. W takich sytuacjach liczy się czas, a zaangażowanie społeczeństwa często okazuje się kluczowe dla powodzenia akcji. Wspólna reakcja i czujność mogą uratować czyjeś zdrowie, a nawet życie, dając rodzinie nadzieję na szczęśliwy finał poszukiwań.

