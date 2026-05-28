To imię nosi aż 602474 Polek. Jego posiadaczki są osobami "bez skazy"

To jedno z najpopularniejszych imion w kraju

Imię Katarzyna, bowiem o nim mowa, od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych imion żeńskich w Polsce. Według danych nosi je obecnie 602 474 kobiet, co plasuje je w ścisłej czołówce imion o największej popularności. Tak wysoka liczba nie jest przypadkowa. Imię to przez dekady utrzymywało się w ścisłej czołówce wyborów rodziców, szczególnie w drugiej połowie XX wieku, kiedy tradycyjne imiona przeżywały swój renesans.

Popularność Kaś spada

Niestety nie da się ukryć, że popularność imienia Katarzyna spada. W 2000 roku nazwano tak 5793 dziewczynek, natomiast w 2025 roku już tylko 221. Widać więc drastyczny spadek. Dziś rodzice wybierają raczej bardziej oryginalne imiona.

Znaczenie imienia Katarzyna

Imię Katarzyna pochodzi z języka greckiego - od imienia Aikaterine. Najczęściej wiąże się je ze słowem "katharos", które oznacza:

czysta

nieskalana

uczciwa.

To właśnie m.in. ten symboliczny wymiar sprawił, że imię to zyskało ogromną popularność w chrześcijańskiej Europie, a jego warianty pojawiały się w niemal każdym języku kontynentu.

Jakie imiona dziś cieszą się popularnością?

W ostatnich latach w Polsce widać wyraźny powrót do imion klasycznych, często o międzynarodowym brzmieniu, ale zakorzenionych w tradycji. Rodzice coraz rzadziej wybierają imiona bardzo oryginalne czy eksperymentalne, a częściej sięgają po te sprawdzone, eleganckie i łatwe do używania w różnych językach. Wśród dziewczynek od kilku lat w czołówce najczęściej nadawanych imion pojawiają się przede wszystkim:

Zofia

Zuzanna

Hanna

Laura

Maja

Julia

Oliwia

Pola

Alicja

Maria.