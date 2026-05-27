Obiecywali pensję za lajkowanie filmów. Kobieta straciła fortunę!

Miała zarabiać za „lajkowanie” filmów. Straciła ponad 45 tys. zł

Na komisariat w Dęblinie zgłosiła się 23-letnia mieszkanka powiatu, która padła ofiarą oszustwa internetowego. Wszystko zaczęło się od ogłoszenia zamieszczonego na jednej z popularnych platform społecznościowych z krótkimi filmami. Oferta dotyczyła prostego sposobu na dodatkowy zarobek przez internet. Kobieta zainteresowała się reklamą i kliknęła w link. Po chwili została przekierowana na komunikator internetowy, gdzie odezwały się do niej osoby podające się za przedstawicieli firmy oferującej pracę online. Początkowo zadania wyglądały niewinnie. Kobieta miała między innymi lajkować filmy, logować się do wskazanej aplikacji oraz wykonywać inne proste czynności związane z aktywnością w internecie. Według oszustów miało to przynosić szybki i łatwy zarobek.

Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Oszuści przekonywali kobietę, że aby otrzymać większe wynagrodzenie i odzyskać wcześniej wpłacone pieniądze, musi wykonywać kolejne zadania. Polegały one już na przelewach natychmiastowych oraz płatnościach BLIK. 23-latka była przekonana, że bierze udział w legalnym programie zarobkowym i realizuje warunki potrzebne do wypłaty pieniędzy. W rzeczywistości przez cały czas była manipulowana przez przestępców. Ostatecznie kobieta straciła ponad 45 tysięcy złotych.

Duże pieniądze za bardzo łatwe zadania? To zbyt piękne, uważaj!

Policja ostrzega, że podobnych oszustw jest coraz więcej. Przestępcy bardzo często wykorzystują media społecznościowe i komunikatory internetowe. Kuszą łatwym zarobkiem, pracą bez wychodzenia z domu i szybkim zyskiem za wykonywanie prostych czynności. Należy zachować ostrożność wobec ofert, które obiecują duże pieniądze za bardzo łatwe zadania. Szczególną czujność powinny wzbudzać sytuacje, w których ktoś namawia do wykonywania przelewów, wpłat lub płatności BLIK. Policja podkreśla, by nigdy nie przekazywać pieniędzy nieznanym osobom i nie działać pod presją czasu. W przypadku podejrzenia oszustwa należy jak najszybciej skontaktować się z bankiem i zgłosić sprawę policji.

