Strzelał na granicy z Białorusią. Sąd wydał wyrok w sprawie żołnierza!

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-05-27 17:22

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza, który oddał 12 strzałów alarmowych w kierunku migrantów forsujących granicę. Mężczyźnie groziły 3 lata więzienia, jednak sąd uznał, że działał zgodnie z prawem.

Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie zdecydował o uniewinnieniu Karola S., byłego żołnierza oskarżonego o przekroczenie uprawnień podczas służby przy granicy polsko-białoruskiej. Sprawa dotyczyła wydarzeń z marca 2024 roku, kiedy wojskowy oddał serię strzałów w trakcie interwencji wobec grupy migrantów próbujących sforsować zabezpieczenia graniczne.

Interwencja przy granicy na Podlasiu

Do incydentu doszło w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Według ustaleń śledczych grupa migrantów miała uszkodzić stalową barierę graniczną i przedostać się na stronę polską. Migranci mieli ze sobą drabiny, które - jak wskazywano - mogły posłużyć do pokonania kolejnych zabezpieczeń z drutu ostrzowego.

Karol S., pełniący wówczas służbę na granicy, ruszył w stronę grupy i oddał łącznie 12 strzałów z broni służbowej. W pobliżu znajdowali się również inni żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Nikomu nic się nie stało.

Żołnierz tłumaczył swoje działania

Od początku postępowania były wojskowy nie zgadzał się z zarzutami prokuratury. W trakcie śledztwa wyjaśniał, że jego celem było ostrzeżenie i alarmowanie innych patroli, a nie wyrządzenie komukolwiek krzywdy.

- Krzyczałem: „Wojsko Polskie, stój”, następnie „Wojsko Polskie, stój, bo strzelam”, po czym oddałem strzały w kierunku bezpiecznym, tj. pod lekkim kątem w powietrze, aby zaalarmować sąsiednie posterunki 

- tłumaczył.

Podkreślał również swoje doświadczenie i umiejętności strzeleckie. Jak zaznaczał, gdyby chciał kogokolwiek zranić, potrafiłby to zrobić. Po całym zajściu grupa migrantów miała wycofać się z powrotem na stronę białoruską.

Polecany artykuł:

Celniczka z Kukuryk w rękach służb. Brała potężne łapówki za przemyt

Sąd: żołnierz wykonywał swoje obowiązki

Prokuratura zarzucała Karolowi S. przekroczenie uprawnień oraz narażenie innych osób na niebezpieczeństwo. Byłemu żołnierzowi groziły nawet trzy lata więzienia.

W środę 27 maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uznał jednak, że działania oskarżonego mieściły się w granicach jego obowiązków służbowych.

- Żołnierz od chwili złożenia przysięgi ma obowiązek chronić państwa polskiego, oskarżony to właśnie robił

 - podkreślił w uzasadnieniu wyroku ppłk Radosław Hunek.

Sędzia odniósł się również do kwestii użycia broni przez żołnierzy strzegących granicy.

- Gdyby broń którą posiada miała służyć tylko do odstraszania, żołnierze powinni dostać jedynie pistolety hukowe

- zaznaczył.

Były wojskowy chce wrócić do armii

Karol S. przyjął wyrok z wyraźną ulgą, choć - jak relacjonowano - bez większych emocji. Były żołnierz zapowiedział, że na pełną radość poczeka do momentu uprawomocnienia się orzeczenia.

- Poczekam z tym do uprawomocnienia wyroku

- powiedział po ogłoszeniu decyzji sądu.

Jak dodał, w przyszłości chciałby ponownie założyć mundur i wrócić do służby wojskowej.

Strzelał na granicy z Białorusią. Sąd wydał wyrok w sprawie żołnierza!
Galeria zdjęć 14

Polecany artykuł:

Cudzoziemcy wykupują mieszkania w Polsce. Ukraińcy na czele listy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BIAŁORUŚ
LUBELSKIE
LUBLIN