Cudzoziemcy wykupują mieszkania w Polsce. Ukraińcy na czele listy

Anastazja Lisowska
2026-05-27 8:51

Rosnąca liczba cudzoziemców osiedlających się w Polsce napędza rynek nieruchomości. Najwięcej mieszkań kupują oczywiście Ukraińcy, ale coraz aktywniejsze są również inne narodowości. Dane pokazują więc, że dla wielu obcokrajowców Polska nie jest już tylko przystankiem, lecz miejscem do życia na stałe.

Autor: Shutterstock Nowoczesny budynek mieszkalny z wieloma balkonami, otoczony zielenią i alejkami, symbolizujący rynek nieruchomości, dostępność mieszkań w dużych miastach.

Coraz więcej mieszkań trafia w ręce obcokrajowców

Polski rynek nieruchomości od kilku lat przyciąga coraz większą liczbę zagranicznych kupców. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz analiz portalu GetHome.pl, liczba mieszkań kupowanych przez cudzoziemców systematycznie rośnie. Liderami pozostają Ukraińcy, a eksperci podkreślają, że dziś nie chodzi już wyłącznie o szybkie inwestycje i zarabianie na wynajmie. Coraz częściej mieszkania kupują osoby, które wiążą swoją przyszłość z Polską - pracują tutaj, zakładają firmy, studiują lub planują zostać na stałe.

Jeszcze kilkanaście lat temu polski rynek mieszkaniowy przyciągał przede wszystkim kapitał, często anonimowy, nastawiony na szybki zysk i równie szybkie wyjście z inwestycji. Dziś Polska przyciąga głównie ludzi, którzy przyjeżdżają tu pracować, studiować, zakładać firmy i z czasem zapuszczać korzenie - mówił  Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W ciągu dekady liczba zakupów wzrosła o ponad 370 proc.

Co ciekawe, w 2015 roku cudzoziemcy kupili w Polsce około 3,8 tys. mieszkań. 10 lat później liczba ta przekroczyła już 17,7 tys. lokali, więc mamy wzrost aż o 372 procent.

Ukraińcy kupują najwięcej mieszkań

Największą grupę zagranicznych nabywców stanowią Ukraińcy. Po wybuchu wojny w 2022 roku zainteresowanie mieszkaniami nad Wisłą jeszcze bardziej wzrosło. W 2025 roku obywatele Ukrainy kupili w Polsce niemal 9,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni przekraczającej 548 tys. metrów kwadratowych.

Duży wzrost widać także wśród obywateli Białorusi. W porównaniu z 2019 rokiem liczba kupowanych przez nich mieszkań wzrosła ponad siedmiokrotnie. Według ekspertów jest to związane przede wszystkim z sytuacją polityczną w ich kraju i emigracją zarobkową.

Ciekawie wyglądają również dane dotyczące Czechów. Nasi południowi sąsiedzi coraz chętniej inwestują w polskie nieruchomości, głównie ze względu na niższe ceny niż w Czechach. Część mieszkań kupowana jest także w miejscowościach turystycznych jako baza na weekendowe wyjazdy.

Hindusi i Turcy coraz śmielej wchodzą na polski rynek

W zestawieniach coraz wyżej pojawiają się także bardziej odległe narodowości. Szczególnie szybko rośnie liczba mieszkań kupowanych przez Hindusów. Jeszcze kilka lat temu nabywali oni w Polsce lokale o niewielkiej powierzchni, dziś skala zakupów jest kilkukrotnie większa. To głównie specjaliści pracujący w branży IT, nowych technologii i usług. Dla wielu z nich Polska staje się atrakcyjną alternatywą wobec droższych państw Europy Zachodniej.

