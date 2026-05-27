Coraz więcej mieszkań trafia w ręce obcokrajowców

Polski rynek nieruchomości od kilku lat przyciąga coraz większą liczbę zagranicznych kupców. Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz analiz portalu GetHome.pl, liczba mieszkań kupowanych przez cudzoziemców systematycznie rośnie. Liderami pozostają Ukraińcy, a eksperci podkreślają, że dziś nie chodzi już wyłącznie o szybkie inwestycje i zarabianie na wynajmie. Coraz częściej mieszkania kupują osoby, które wiążą swoją przyszłość z Polską - pracują tutaj, zakładają firmy, studiują lub planują zostać na stałe.

Jeszcze kilkanaście lat temu polski rynek mieszkaniowy przyciągał przede wszystkim kapitał, często anonimowy, nastawiony na szybki zysk i równie szybkie wyjście z inwestycji. Dziś Polska przyciąga głównie ludzi, którzy przyjeżdżają tu pracować, studiować, zakładać firmy i z czasem zapuszczać korzenie - mówił Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W ciągu dekady liczba zakupów wzrosła o ponad 370 proc.

Co ciekawe, w 2015 roku cudzoziemcy kupili w Polsce około 3,8 tys. mieszkań. 10 lat później liczba ta przekroczyła już 17,7 tys. lokali, więc mamy wzrost aż o 372 procent.

Ukraińcy kupują najwięcej mieszkań

Największą grupę zagranicznych nabywców stanowią Ukraińcy. Po wybuchu wojny w 2022 roku zainteresowanie mieszkaniami nad Wisłą jeszcze bardziej wzrosło. W 2025 roku obywatele Ukrainy kupili w Polsce niemal 9,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni przekraczającej 548 tys. metrów kwadratowych.

Duży wzrost widać także wśród obywateli Białorusi. W porównaniu z 2019 rokiem liczba kupowanych przez nich mieszkań wzrosła ponad siedmiokrotnie. Według ekspertów jest to związane przede wszystkim z sytuacją polityczną w ich kraju i emigracją zarobkową.

Ciekawie wyglądają również dane dotyczące Czechów. Nasi południowi sąsiedzi coraz chętniej inwestują w polskie nieruchomości, głównie ze względu na niższe ceny niż w Czechach. Część mieszkań kupowana jest także w miejscowościach turystycznych jako baza na weekendowe wyjazdy.

Hindusi i Turcy coraz śmielej wchodzą na polski rynek

W zestawieniach coraz wyżej pojawiają się także bardziej odległe narodowości. Szczególnie szybko rośnie liczba mieszkań kupowanych przez Hindusów. Jeszcze kilka lat temu nabywali oni w Polsce lokale o niewielkiej powierzchni, dziś skala zakupów jest kilkukrotnie większa. To głównie specjaliści pracujący w branży IT, nowych technologii i usług. Dla wielu z nich Polska staje się atrakcyjną alternatywą wobec droższych państw Europy Zachodniej.