Nowe monety 5-złotowe. Polacy już noszą w portfelach

Nowy wzór monety od NBP

Nowa moneta o nominale 5 zł przedstawia Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce. Projekt pokazuje charakterystyczny widok dziedzińca oraz frontowej elewacji pałacu widzianej przez ozdobną bramę główną. Emisja jest częścią popularnej serii "Odkryj Polskę", która promuje ważne miejsca i zabytki z różnych regionów kraju.

Moneta trafiła już do obiegu

NBP wprowadził nową pięciozłotówkę do obiegu 22 maja 2026 roku. Nakład wynosi aż milion sztuk, dlatego moneta nie jest przeznaczona wyłącznie dla kolekcjonerów. Można nią normalnie płacić w sklepach, a także otrzymać ją jako resztę podczas codziennych zakupów. Zdjęcia monety znajdziecie poniżej.

Nowa monet 5 zł. Tak wygląda

Kozłówka na pięciozłotówce

Pałac w Kozłówce jest uznawany za jeden z najlepiej zachowanych kompleksów pałacowych w Polsce. Dawna rezydencja rodziny Zamoyskich dziś pełni funkcję muzeum i przyciąga turystów z całego kraju. Obiekt od lat znajduje się w gronie najcenniejszych zabytków regionu i posiada tytuł Pomnika Historii.

Kompleks o powierzchni 21,7 hektara, wzniesiony w drugiej ćwierci XVIII w. jako letnia rezydencja Michała Bielińskiego, zachowuje zasadniczy układ późnobarokowego założenia "między dziedzińcem a ogrodem". W takim kształcie został zakupiony przez Aleksandra Zamoyskiego w 1799 r. Obecny wygląd charakteryzują nawarstwienia stylów architektonicznych z okresu rozbudowy przeprowadzonej na przełomie XIX i XX stulecia przez Konstantego Zamoyskiego - informuje NBP w broszurze o nowej monecie.

Seria "Odkryj Polskę" stale się powiększa

Co ciekawe, "Odkryj Polskę" to kolejna emisja w ramach serii, która od lat prezentuje wyjątkowe miejsca związane z polską historią i architekturą. Wcześniej na monetach pojawiły się m.in. Tykocin, Zamek w Łańcucie czy ratusz w Brzegu. Monety mają standardowy nominał 5 zł, ale wyróżniają się zmienionym rewersem i limitowanym nakładem.