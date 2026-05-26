Nawet 2590 zł wpłynie na konta w te wakacje. Pracownicy nie muszą składać wniosków

Wsparcie finansowe na wakacje

Lato to czas, w którym pracownicy sfery budżetowej często otrzymują dodatkowe pieniądze przeznaczone na wypoczynek. Jeśli chodzi o pedagogów, sprawa wygląda wyjątkowo przejrzyście. Dodatek nie jest efektem dobrej woli dyrekcji ani wynikiem długotrwałych procedur, lecz gwarantowanym ustawowo prawem.

Rekordowe świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Osoby zatrudnione na mocy Karty Nauczyciela mogą spodziewać się pokaźnego zastrzyku gotówki. Pieniądze na ten cel pochodzą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). W 2026 roku stawka dla pracownika pełnoetatowego osiągnie poziom 2943,23 zł brutto, czyli około 2590 zł netto.

Ogromną zaletą tego wsparcia jest brak zbędnej biurokracji, ponieważ środki trafiają do uprawnionych z automatu. Pracownicy oświaty nie są zmuszeni do wypełniania formularzy czy udziału w sformalizowanych naborach. Ostateczny termin przekazania funduszy mija 31 sierpnia 2026 roku. W praktyce jednak wiele placówek edukacyjnych realizuje przelewy znacznie szybciej, jeszcze zanim zabrzmi ostatni dzwonek.

Wysokość przelewu zależy od etatu pracownika

Górny limit świadczenia może cieszyć, ale trzeba pamiętać, że nie każdy członek grona pedagogicznego otrzyma maksymalną pulę. Na ostateczną wielkość przelewu wpływa zarówno wymiar czasu pracy, jak i staż w danym roku szkolnym. Podział wygląda następująco:

pedagog realizujący 2/3 etatu może liczyć na proporcjonalnie mniejszą kwotę,

osoba zatrudniona w trakcie roku, np. od grudnia, otrzyma środki adekwatne do przepracowanych miesięcy,

całość wsparcia wyląduje na koncie pracownika pełnoetatowego pracującego przez cały okres szkolny.

Warto zaznaczyć, że przy wyliczaniu tej kwoty nie bierze się pod uwagę podstawowego wynagrodzenia nauczyciela ani jego sytuacji życiowej, w tym dochodów rodziny czy liczby domowników.