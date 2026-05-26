Setki milionów na ochronę przed powodzią. Są kluczowe umowy

Maria Hędrzak
2026-05-26 19:12

Przedstawiciele Wód Polskich zawarli niezwykle ważne porozumienia, które mają pozwolić na zabezpieczenie tysięcy Polaków przed skutkami powodzi. Podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy o dofinansowanie zapowiadają potężne projekty. Wystartują kluczowe przedsięwzięcia dla Dęblina oraz Żuław.

Żuławy

i

Autor: Krzysztof Rakowski/ CC BY-SA 3.0

Miliony złotych na zabezpieczenia przeciwpowodziowe

Wspomniane porozumienia obejmują dwie ważne inwestycje przeciwpowodziowe, a ich łączna wartość wynosi blisko 390 milionów złotych. Co istotne, ponad 307 milionów złotych z tej sumy to dofinansowanie UE.

Pierwszy z projektów, czyli „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego m. Dęblin”, kosztować będzie 106,9 miliona złotych, przy unijnym wsparciu rzędu 84,7 miliona złotych. Zabezpieczy on przed żywiołem ponad 1080 hektarów gruntów, co polepszy sytuację ponad 5 tysięcy mieszkańców. Dwuetapowe prace obejmą ochronę terenów wojskowych (lotnisko) oraz budowę i rozbudowę 5,7 kilometra wałów przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Wieprz. 

Kolejne zadanie to „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap IIIA” o wartości 281,8 miliona złotych, z czego 223,1 miliona złotych to dofinansowanie UE. Zgodnie z komunikatem Wód Polskich, zaplanowano: „budowę, przebudowę i modernizację ponad 54 km wałów przeciwpowodziowych, budowę stacji pomp, zwiększenie poziomu ochrony dla blisko 18,5 tys. mieszkańców, wzmocnienie odporności regionu na ekstremalne zjawiska pogodowe i skutki zmian klimatu”. Jednocześnie urzędnicy przewidują już kolejny etap przedsięwzięcia (IIIB).

- Podpisane umowy to konkretne działania, które przekładają się na realne bezpieczeństwo mieszkańców i stabilność całych regionów, w tym zabezpieczenie terenów przemysłowych oraz wojskowych. Dzięki środkom z programu FEnIKS możemy konsekwentnie wzmacniać infrastrukturę przeciwpowodziową Żuław i Dęblina, zwiększając odporność Polski na skutki zmian klimatu. To inwestycje, które chronią ludzi, ich dorobek i tworzą bezpieczne warunki do rozwoju lokalnych społeczności - zaznaczył prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.  

