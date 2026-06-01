Żołnierz WOT oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. 25-latek walczy o życie!

Mariusz Mucha
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-06-01 12:38

Dramatyczne sceny rozegrały się w niedzielę, 31 maja, na jednej z posesji w powiecie łęczyńskim. Podczas naprawy samochodu 25-letni mężczyzna został oblany benzyną i podpalony przez 47-latka. Napastnik, który okazał się żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, miał również uniemożliwiać udzielenie pomocy poszkodowanemu. Młody mężczyzna w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu.

Autor: ART SERVICE/ Archiwum prywatne zdjęcie ilustracyjne

Do tragedii doszło na wsi pod Łęczną. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, 25-letni mężczyzna naprawiał samochód na swojej posesji. Pomagał mu kolega. W pewnym momencie na miejscu pojawił się 47-letni ojciec pomocnika.

Między mężczyznami doszło do kłótni, która szybko przerodziła się w dramat. Według śledczych 47-latek oblał 25-latka benzyną i podpalił go. To jednak nie koniec. Mężczyzna miał także grozić świadkom zdarzenia kijem bejsbolowym, uniemożliwiając im udzielenie pomocy płonącej ofierze.

Po ataku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia. Został jednak szybko zatrzymany przez policję. Jak się okazało, jest żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej, dlatego został przekazany Żandarmerii Wojskowej.

Poszkodowany 25-latek trafił do szpitala z rozległymi obrażeniami. Jego stan jest bardzo ciężki.

– Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, ale został zatrzymany przez policję. Pokrzywdzony w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu, ale rokowania są niekorzystne – relacjonuje w rozmowie z Radiem ESKA Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Śledczy badają okoliczności zdarzenia i próbują ustalić, co było powodem brutalnego ataku. W poniedziałek (1 czerwca) zatrzymany 47-latek ma usłyszeć zarzuty.

