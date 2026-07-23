Pogoda dla Lublina: 24-26 lipca

Mieszkańców Lublina czeka weekend z dynamicznie zmieniającą się pogodą. Prognozy na dni od 24 do 26 lipca pokazują, że aura zaprezentuje dwa zupełnie różne oblicza. Początek weekendu będzie chłodny i deszczowy, jednak z każdym kolejnym dniem będzie robiło się cieplej i przyjemniej. Różnica temperatury między piątkiem a niedzielą sięgnie niemal 10 stopni Celsjusza.

Deszczowy i chłodny początek weekendu

Piątek w Lublinie upłynie pod znakiem pochmurnej i wilgotnej aury. Tego dnia prognozowane są słabe, ale odczuwalne opady deszczu. Temperatura również nie będzie rozpieszczać – termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą maksymalnie około 20 stopni. Nocą temperatura spadnie do około 13°C. Wiatr będzie wiał z prędkością dochodzącą do 4 m/s, co może dodatkowo potęgować uczucie chłodu.

Sobota przyniesie poprawę pogody

Znacząca poprawa warunków nadejdzie w sobotę. Przede wszystkim w Lublinie przestanie padać, co z pewnością ucieszy wszystkich planujących aktywności na zewnątrz. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyraźnie wzrośnie, osiągając w ciągu dnia przyjemne 25 stopni. Warto jednak zauważyć, że poranek będzie najchłodniejszy w ten weekend – słupki rtęci mogą pokazać zaledwie 12°C. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 3 m/s.

Niedziela najcieplejsza, prawie 30 stopni

Kulminacja ocieplenia nastąpi w niedzielę, która zapowiada się na najcieplejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna w Lublinie zbliży się do granicy 30 stopni Celsjusza. Poranek również będzie znacznie cieplejszy niż sobotni, z temperaturą minimalną na poziomie około 14 stopni. Mimo wysokiej temperatury niebo nie będzie bezchmurne – prognozowane jest duże zachmurzenie. Wiatr ponownie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Tego dnia opady nie są spodziewane.

Jak spędzić taki weekend w Lublinie?

Zmienna pogoda sugeruje, by plany na weekend elastycznie dopasować do aury. Deszczowy i chłodny piątek to dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w jednym z miejskich muzeów czy galerii albo po prostu spędzić czas w przytulnej kawiarni. Sobota i niedziela, już bez deszczu i ze znacznie wyższą temperaturą, będą idealne do aktywności na świeżym powietrzu. To świetny moment na długi spacer po parku, odkrywanie urokliwych zakątków miasta pieszo lub rowerem. Szczególnie niedziela zachęca do wyjazdu w okolice terenów zielonych czy nad wodę, by w pełni wykorzystać ciepłą, letnią aurę.

Dane pogodowe: OpenWeather