Telefony mogą przestać działać. Operatorzy wyłączają znaną sieć w Polsce

Koniec sieci 3G w Polsce. Operatorzy zwalniają częstotliwości

Proces odchodzenia od sieci trzeciej generacji przez polskich operatorów komórkowych trwa już od pewnego czasu. Uwolnione w ten sposób zasoby są przekierowywane na rozwój znacznie bardziej zaawansowanych technologicznie standardów LTE (4G) i 5G, oferujących wyższą prędkość transferu danych, lepszą jakość rozmów i pojemniejszą sieć. Transformacja ta nie postępuje równomiernie we wszystkich zakątkach kraju. Kolejni dostawcy usług telekomunikacyjnych deaktywują swoje nadajniki systematycznie, co oznacza, że skutki tych działań będą pojawiać się w poszczególnych województwach stopniowo.

Jakie telefony przestaną obsługiwać internet mobilny?

Największe trudności czekają posiadaczy starych smartfonów, które opierają się wyłącznie na łączności 3G lub nie są przystosowane do odbioru nowszych technologii. Wraz z dezaktywacją 3G, właściciele tych urządzeń muszą liczyć się z następującymi niedogodnościami:

całkowitą utratą dostępu do internetu mobilnego,

brakiem możliwości uruchomienia aplikacji bazujących na dostępie do sieci,

brakiem dostępu do map nawigacyjnych, komunikatorów internetowych i aplikacji bankowych,

ewentualnym spadkiem jakości tradycyjnych połączeń głosowych.

Warto jednak uspokoić, że w dużej mierze te przestarzałe sprzęty wciąż pozwolą na prowadzenie rozmów telefonicznych i wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) dzięki funkcjonującej jeszcze sieci 2G. Główne ograniczenia będą dotyczyły wyłącznie usług internetowych.

Dlaczego operatorzy komórkowi rezygnują z 3G?

System 3G to rozwiązanie liczące sobie już ponad dwadzieścia lat, które po prostu nie jest w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie dzisiejszych konsumentów. Ze względu na fakt, że lwia część sprzętów na rynku opiera się już na standardach LTE oraz 5G, dalsze inwestowanie i podtrzymywanie przestarzałych nadajników mija się z ekonomicznym celem.

Rezygnacja z przestarzałej generacji umożliwia dostawcom usług telekomunikacyjnych przesunięcie pasm radiowych na rozbudowę nowocześniejszych i wydajniejszych sieci. W efekcie użytkownicy zyskują lepsze pokrycie sygnałem, wyraźniejszy dźwięk podczas rozmów telefonicznych oraz znacznie szybsze i stabilniejsze połączenie z internetem w swoich smartfonach.