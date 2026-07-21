Libacja zakończona dramatem! 51-latek chwycił za nóż i ugodził młodszego znajomego

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-07-21 20:34

Spotkanie przy alkoholu błyskawicznie zamieniło się w dramat! Po ostrej sprzeczce 51-letni mężczyzna miał wyciągnąć nóż i ugodzić nim 24-latka w nogę. Ranny trafił do szpitala, a napastnik próbował uciec z miejsca zdarzenia. Policjanci szybko wpadli na jego trop. 51-latek usłyszał zarzuty i został objęty policyjnym dozorem. Szczegóły poniżej.

Dwaj policjanci prowadzą skutego kajdankami 51-latka w żółtej koszulce. O ataku nożem w Chełmie przeczytasz na SE Lublin.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

24-latek ugodzony nożem na prywatnej posesji. W sprawie zatrzymano 51-latka

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę około godz. 8.30 na terenie prywatnej posesji na osiedlu Śródmieście w Chełmie. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie, że 24-letni mężczyzna został ugodzony nożem. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Gdy służby dotarły na miejsce, sprawca zdążył już uciec. Ranny 24-latek z obrażeniami nogi trafił do szpitala. Po udzieleniu pomocy medycznej został wypisany do domu.

- Policjanci w tym czasie rozpoczęli działania na miejscu. Zabezpieczyli ślady, w tym również nóż, którym został ugodzony pokrzywdzony, Z jego relacji wynikało, że wspólnie z innymi mężczyznami spożywał alkohol. W pewnej chwili jeden z nich zaczął mu grozić kierując ostrze noża w jego stronę. Gdy wywiązała się między nimi sprzeczka, zranił go w udo – informuje nadkomisarz Ewa Czyż z policji z Chełma.

51-latek usłyszał zarzuty. Grozi mu więzienie

Policjanci szybko namierzyli i zatrzymali podejrzanego. Okazał się nim 51-letni mieszkaniec Chełma, który w chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania uszkodzenia ciała. Następnie został doprowadzony do prokuratury. Zastosowano wobec niego dozór policji, a także zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym i zbliżania się do niego. Za zarzucane mu przestępstwa grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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