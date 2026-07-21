Rzucasz robotę i lecisz na wieczne wakacje? Sprawdź wyniki Lotto, EuroJackpot i Mini Lotto z wtorku (21.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-21 13:35

Zamiast planować kolejne nadgodziny, lepiej sprawdź, czy dzisiejsze losowanie nie wywróci twojego życia do góry nogami. Wyniki Lotto z 21 lipca 2026 roku mogą sprawić, że zamiast o spłacaniu kredytu, zaczniesz myśleć o kupnie własnej wyspy na Pacyfiku. Trzymamy kciuki, żeby to właśnie twoje liczby w Multi Multi czy Ekstra Pensji okazały się tymi złotymi.

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Autor: Robert Skowroński Maszyny losujące Lotto: bębnowa do Multi Multi z żółtymi kulami i prostopadłościenna do Mini Lotto z kolorowymi kulami, na tle fioletowych i żółtych plansz z logotypami. Więcej o wynikach loterii przeczytasz na Super Biznes.

Wyniki Lotto 21.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 21.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki EuroJackpot 21.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 21.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 21.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 21.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 21.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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