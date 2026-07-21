To imię robiło furorę w XIX wieku, dziś znowu wraca do łask. Nosi je ponad 165 tys. Polek

Historia imienia Emilia w Polsce

Początki występowania imienia Emilia na ziemiach polskich datuje się na XV wiek. Z tego właśnie stulecia pochodzą najwcześniejsze zapisy, wskazujące, że tak nazywała się m.in. córka jednego z książąt mazowieckich. Przez długi czas nie cieszyło się ono jednak wielkim wzięciem. Sytuacja uległa zmianie dopiero na przełomie XVIII i XIX stulecia, gdy to miano stało się niezwykle powszechne, do czego przyczyniła się twórczość literacka oraz słynna postać Emilii Plater. Bohaterka zrywu listopadowego zapisała się na kartach historii także dzięki Adamowi Mickiewiczowi, który poświęcił jej utwór „Śmierć pułkownika”. Dziś Emilia to jedno z najchętniej nadawanych imion w Polsce.

Co oznacza imię Emilia? Łacińskie korzenie

Źródeł tego imienia należy szukać w łacinie. Stanowi ono żeński odpowiednik imienia Emil, które to wywodzi się bezpośrednio od patrycjuszowskiego rzymskiego rodu Emiliuszów. Zazwyczaj słowo to interpretowane jest jako kobieta „pracowita”, „gorliwa” czy też „konsekwentnie dążąca do wyznaczonego celu”. Kobiety noszące to miano uchodzą za osoby niezwykle empatyczne i wrażliwe, a przy tym bardzo silne i uparte w swoich dążeniach.

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Emilia – popularność imienia w Polsce

Z najnowszych statystyk wynika, że w Polsce żyje dokładnie 165 157 Emilii. Pokazuje to, że jest to jedno z bardziej powszechnych i niezmiennie cenionych imion w naszym społeczeństwie. Rodzice decydują się na nie dość często, doceniając jego ponadczasowy charakter. Doskonale sprawdza się ono zarówno w przypadku małych dziewczynek, jak i dorosłych kobiet, brzmiąc bardzo dostojnie. Posiada również wiele urokliwych form pieszczotliwych:

Emilka,

Emi,

Emuś,

Em,

Milka,

Emilcia.