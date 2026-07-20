Wyniki LOTTO 20.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-20 13:30

Sprawdź wyniki Lotto 20.07.2026 i zobacz, czy liczby wylosowane w Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskadzie przyniosły Ci upragnioną wygraną. Poniżej publikujemy zestawienie dzisiejszych wyników, dzięki któremu błyskawicznie porównasz skreślone liczby z tymi, które padły w studio. Przekonaj się, czy los uśmiechnął się do Ciebie i czy to właśnie Ty odbierzesz dziś nagrodę z puli Totalizatora Sportowego.

Kupon Lotto leży na stercie banknotów o nominale sto złotych. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 20.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 20.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 20.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 20.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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