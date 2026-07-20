Rzucić wszystko i ruszyć w świat? Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z poniedziałku 20.07.2026

Poniedziałek może stać się twoim ulubionym dniem tygodnia, jeśli tylko zestaw skreślonych liczb pokryje się z tym, co wyrzuciła maszyna losująca. Prezentujemy aktualne wyniki Lotto z 20 lipca 2026 roku, w których głównymi bohaterami są Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Wyciągaj kupon z portfela i przekonaj się, czy dzisiejsze losowania otwierają przed tobą zupełnie nowe możliwości finansowe.

Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.