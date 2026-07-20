Rzucić wszystko i ruszyć w świat? Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z poniedziałku 20.07.2026

Redakcja se.pl
2026-07-20 13:35

Poniedziałek może stać się twoim ulubionym dniem tygodnia, jeśli tylko zestaw skreślonych liczb pokryje się z tym, co wyrzuciła maszyna losująca. Prezentujemy aktualne wyniki Lotto z 20 lipca 2026 roku, w których głównymi bohaterami są Multi Multi, Ekstra Pensja, Mini Lotto oraz Kaskada. Wyciągaj kupon z portfela i przekonaj się, czy dzisiejsze losowania otwierają przed tobą zupełnie nowe możliwości finansowe.

Szyld z logotypem Lotto na jasnej ścianie budynku. O wynikach losowań gier liczbowych przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Świecący neonowy szyld LOTTO z żółtymi i pomarańczowymi gwiazdami na tle jasnej, kamiennej ściany. Znak symbolizuje nadzieję na wygraną w grach losowych, takich jak Eurojackpot. Aktualne wyniki Lotto i Eurojackpot znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 20.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 20.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 20.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 20.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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