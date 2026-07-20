Dlaczego 21 lipca 2026 wyją syreny w Lublinie? Jest konkretny powód

Dlaczego 21 lipca 2026 w Lublinie wyją syreny? To tylko ćwiczenia

Próbne sygnały mogą rozlegać się na terenie całego Lublina między godz. 7.00 a 19.00. W tym czasie możliwe będzie zarówno ogłoszenie alarmu, jak i jego odwołanie. Alarm zostanie zasygnalizowany trzyminutowym dźwiękiem modulowanym, natomiast jego odwołanie – trzyminutowym sygnałem ciągłym.

Organizatorzy przypominają, że uruchomienie syren ma wyłącznie charakter szkoleniowy i nie jest związane z żadnym rzeczywistym zagrożeniem. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Warto natomiast śledzić komunikaty przekazywane przez oficjalne źródła, takie jak alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, radio, telewizja oraz aplikacja RSO.

Niepokojące dźwięki. Po co organizowane są ćwiczenia „Alarm-26”?

Ogólnopolskie ćwiczenia mają sprawdzić skuteczność systemów ostrzegania i alarmowania ludności oraz obieg informacji pomiędzy administracją publiczną, służbami i wojskiem. Test pozwoli ocenić, czy w przypadku realnego zagrożenia wszystkie elementy systemu zadziałają sprawnie i bez opóźnień.

Ćwiczenie zostało przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Jeżeli z przyczyn organizacyjnych ćwiczenia nie odbędą się 21 lipca, przewidziano termin zapasowy na 22 lipca 2026 roku. Wówczas syreny również mogą zostać uruchomione między godz. 7.00 a 19.00.

Urzędnicy apelują o zachowanie spokoju oraz przekazanie tej informacji bliskim, zwłaszcza osobom starszym i dzieciom, które mogą zaniepokoić się dźwiękiem syren.

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