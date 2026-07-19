Ulewy paraliżują część Polski. Setki interwencji strażaków, najtrudniejsza sytuacja w jednym powiecie

Jak poinformował PAP dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, do niedzielnego popołudnia strażacy odnotowali ponad 200 zgłoszeń związanych z gwałtownymi burzami przechodzącymi nad regionem.

Najwięcej interwencji dotyczy powiatu bialskiego. Strażacy odebrali tam 127 zgłoszeń, z czego zdecydowana większość dotyczyła wypompowywania wody z zalanych budynków. Jedynie dziewięć interwencji związanych było z podtopionymi drogami.

Władze Białej Podlaskiej poinformowały, że miejskie służby pozostają w pełnej gotowości i na bieżąco usuwają skutki intensywnych opadów.

W miarę możliwości prosimy o unikanie miejsc, w których występują utrudnienia, oraz dostosowanie prędkości do panujących warunków na ulicach – przekazało miasto w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Niebezpieczna sytuacja panuje również w innych częściach województwa. W powiecie kraśnickim strażacy interweniowali przy 17 podtopionych budynkach, czterech zalanych drogach oraz dwóch połamanych przez wiatr drzewach. Z kolei w powiecie włodawskim zgłoszono 10 podtopionych budynków, dwa zalane odcinki dróg i dwa przypadki powalonych drzew.

Na całej Lubelszczyźnie obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami. Najwyższy, trzeci stopień alertu wydano dla Białej Podlaskiej oraz powiatów bialskiego i radzyńskiego. Synoptycy prognozują tam do północy ulewne opady deszczu sięgające od 50 do 70 mm, lokalnie nawet 90 mm. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 70 km/h oraz grad.

W pozostałej części województwa obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Prognozowane są opady deszczu od 20 do 35 mm, porywy wiatru dochodzące do 85 km/h oraz lokalne opady gradu.