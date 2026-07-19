Niedzielny rosół z widokiem na jacht? Sprawdź wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z 19.07.2026

Zamiast planować kolejny tydzień w biurze, lepiej zerknij na swoje kupony i sprawdź, czy los uśmiechnął się do ciebie w tę wolną niedzielę. Oficjalne wyniki Lotto z 19 lipca 2026 roku pokazują, jakie liczby padły w dzisiejszych losowaniach i czy portfel poczuje nagły przypływ gotówki. Niezależnie od tego, czy celujesz w Mini Lotto, czy liczysz na stały przelew z Ekstra Pensji, te kilka cyfr może właśnie wywrócić twoje plany do góry nogami.

Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.