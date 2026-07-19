Niedzielny rosół z widokiem na jacht? Sprawdź wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Mini Lotto z 19.07.2026

Redakcja se.pl
2026-07-19 14:09

Zamiast planować kolejny tydzień w biurze, lepiej zerknij na swoje kupony i sprawdź, czy los uśmiechnął się do ciebie w tę wolną niedzielę. Oficjalne wyniki Lotto z 19 lipca 2026 roku pokazują, jakie liczby padły w dzisiejszych losowaniach i czy portfel poczuje nagły przypływ gotówki. Niezależnie od tego, czy celujesz w Mini Lotto, czy liczysz na stały przelew z Ekstra Pensji, te kilka cyfr może właśnie wywrócić twoje plany do góry nogami.

Szyld z logo Lotto na ścianie budynku. O wynikach losowań z 19 lipca 2026 roku przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Okrągły szyld z logo Lotto w niebiesko-pomarańczowych barwach, przymocowany do starej, beżowej elewacji budynku. Tło stanowią fragmenty innych budynków i błękitne niebo, nawiązując do nadziei na wygraną. Aktualne wyniki loterii znajdziesz na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 19.07.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 8, 16, 23, 26, 28, 33, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 63, 65, 68, 72 oraz dodatkowo 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 19.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 19.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 19.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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