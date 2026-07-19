Wyniki LOTTO 19.07.2026 - losowanie MultiMulti, EkstraPensja, Kaskada, MiniLotto

Redakcja se.pl
2026-07-19 14:09

Wyniki Lotto 19.07.2026 z losowań Multi Multi, Ekstra Pensji, Mini Lotto oraz Kaskady dają szansę na szybkie sprawdzenie, czy Twoje liczby okazały się dzisiaj trafione. Przekonaj się, czy to właśnie do Ciebie uśmiechnął się los i czy wygrana w jednej z niedzielnych gier zasili teraz Twoje konto. Poniżej prezentujemy kompletne zestawienie wszystkich wylosowanych numerów, które decydują o dzisiejszych wypłatach.

Kupon Lotto leżący na stosie banknotów o nominałach 50 i 100 złotych. O wynikach losowań przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock

Wyniki MultiMulti 19.07.2026

Godzina 14:00: 1, 5, 8, 16, 23, 26, 28, 33, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 55, 63, 65, 68, 72 oraz dodatkowo 23.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 19.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 19.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 19.07.2026

Godzina 14:00: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 23, 24.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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