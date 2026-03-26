Zaćmienie Słońca

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, do którego dochodzi wtedy, gdy Księżyc ustawia się dokładnie między Ziemią a Słońcem i zaczyna zasłaniać jego tarczę. W zależności od wzajemnego położenia tych trzech ciał niebieskich wyróżniamy zaćmienie częściowe, obrączkowe lub całkowite. Najbardziej spektakularne jest to ostatnie - w jego trakcie Słońce zostaje całkowicie zakryte, a na niebie pojawia się charakterystyczna korona słoneczna, czyli jasna poświata wokół ciemnego dysku Księżyca.

Europa pogrąży się w półmroku

Już 12 sierpnia 2026 roku dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca widocznego w Europie. Choć nie potrwa długo - maksymalnie około dwóch minut - dla wielu osób będzie to pierwsza w życiu okazja, by zobaczyć, jak dzień zamienia się w noc.

Zjawisko przebiegnie m.in. przez Hiszpanię, Islandię i część Grenlandii. W Polsce zobaczymy jedynie zaćmienie częściowe, ale i ono zrobi wrażenie, bo tarcza Słońca zostanie wyraźnie "nadgryziona" przez Księżyc.

Całkowite zaćmienie Słońca 2027

Choć zaćmienie, które będziemy mieli okazję podziwiać w tym roku zrobi wrażenie, to okazuje się, że prawdziwe widowisko nadejdzie 2 sierpnia 2027 roku. To własnie wtedy Słońce zniknie na znacznie dłużej – nawet na ponad 6 minut. To będzie najdłuższe całkowite zaćmienie Słońca w XXI wieku. Najlepsze warunki do obserwacji będą w pasie ciągnącym się przez:

południową Hiszpanię,

północną Afrykę (m.in. Maroko, Algierię, Egipt),

Bliski Wschód.

Jeśli więc nie macie jeszcze planów wakacjnych na sierpień 2027, pomyślcie czy być może nie warto zarezerwować np. wycieczki do Egiptu lub do Hiszpanii.