Dramat na Lubelszczyźnie! 59-letni pracownik zginął podczas odbioru odpadów

Dawid Piątkowski
2026-05-17 8:37

Dramatyczny wypadek podczas pracy w Krasnymstawie! 59-letni pracownik Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zginął podczas odbioru odpadów. Mężczyzna dostał się pomiędzy ciągnik rolniczy a przyczepę i poniósł śmierć na miejscu. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci oraz prokuratura. Szczegóły poniżej.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Tragiczny wypadek podczas pracy. 59-latek został zmiażdżony między ciągnikiem a przyczepą

W piątek przed godziną 10:30 służby otrzymały zgłoszenie o tragicznym wypadku na jednej z ulic Krasnegostawu. Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, ratowników medycznych oraz straż pożarną.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej wykonywali prace związane z odbiorem odpadów, poruszając się ciągnikiem rolniczym z przyczepą.

- W nieustalonych na chwilę obecną okolicznościach doszło do potrącenia pracownika PGK przez kierującego ciągnikiem 55-letniego mężczyznę. 59-letni mężczyzna dostał się pomiędzy ciągnik a przyczepę. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu - informuje podkomisarz Anna Chuszcza, rzecznik prasowy KPP w Krasnymstawie.

Śledczy badają okoliczności tragedii. Na miejscu pracował biegły i prokurator

Na miejscu tragicznego wypadku pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie. W działania zaangażowano również biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych oraz przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy.

- Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz zabezpieczyli ślady i materiał dowodowy, które pozwolą na dokładne wyjaśnienie okoliczności tego tragicznego wypadku. Kierujący ciągnikiem był trzeźwy. Dodatkowo została od niego pobrana krew do dalszych badań - dodaje podkomisarz Anna Chuszcza.

