Potężny zastrzyk gotówki dla lubelskiej onkologii. Kolejki pacjentów mają zniknąć

Nowoczesna diagnostyka dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Szczegóły gigantycznej inwestycji zaprezentowano podczas spotkania z dziennikarzami, w którym uczestniczył Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego. Prace przy rozbudowie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej potrwają do połowy 2029 roku.

U zbiegu ulic Sierocej i Biernackiego, gdzie dawniej mieścił się dziecięcy oddział zakaźny szpitala im. Jana Bożego, wybudowany zostanie nowoczesny, pięciopiętrowy gmach. Z obecnym budynkiem onkologii połączy go specjalny, przeszklony korytarz.

Po sfinalizowaniu prac COZL stanie się trzecią placówką na Lubelszczyźnie i drugą w samym Lublinie, która będzie mogła korzystać z aparatu PET/CT. Sprzęt ten łączy tomografię komputerową z pozytonową tomografią emisyjną. Pozwala to z ogromną precyzją namierzać zmiany nowotworowe i stosować terapie celowane.

„– Dzięki temu, na pewno to tsunami onkologiczne będziemy wcześniej potrafili diagnozować i ratować ludzkie życie – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.”

Lubelska onkologia zyska nowe poradnie specjalistyczne

Do nowo powstałego budynku trafi Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz aż 27 specjalistycznych poradni. W obiekcie znajdą się także nowoczesne aparaty USG, tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny.

Uczestnicy konferencji zaznaczyli, że nowa infrastruktura diametralnie zwiększy dostęp do zaawansowanych badań, podnosząc jednocześnie komfort pacjentów i ich bliskich. Szacuje się, że uruchomienie nowego gmachu umożliwi podwojenie liczby udzielanych porad i przeprowadzanych diagnoz.

„– Kolejki skrócą się diametralnie – zapowiedział dyrektor COZL Piotr Matej.”

Każdego roku Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przyjmuje około 33 tysięcy pacjentów. W zeszłym roku udzielono tam 173 tys. porad, co oznacza wzrost o 20 tys. w porównaniu z rokiem poprzednim. Szpital posiada 16 oddziałów, 56 miejsc pobytu dziennego oraz 444 łóżka.

Nowotwory na Lubelszczyźnie. Powstanie nowy ośrodek za 300 mln zł

Inwestycja w COZL to odpowiedź na lawinowo rosnącą liczbę przypadków raka w regionie. Na Lubelszczyźnie co roku diagnozuje się przeszło 10 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory, wśród których dominują rak płuca, prostaty, jelita grubego i piersi.

Całkowity koszt budowy szacowany jest na blisko 300 mln zł. Lwia część tej kwoty, bo aż 255 mln zł, popłynie z Funduszu Medycznego. Brakujące 45 mln zł dołoży samorząd województwa.

Zarząd regionu nie ukrywa, że rozbudowa lubelskiej onkologii to jeden z kluczowych projektów medycznych w ostatnich latach na tym terenie. Nowa placówka ma zagwarantować pacjentom błyskawiczną diagnozę i dostęp do terapii na światowym poziomie.

