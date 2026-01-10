Te miejsca znikają z mapy świata. Mogą nie przetrwać kolejnych dekad

Dziś podróżowanie stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz więcej osób odwiedza odległe zakątki świata, planuje wakacje w egzotycznych miejscach lub krótkie city breaki w europejskich miastach pełnych historii. Popularne kierunki, takie jak Malediwy czy Wenecja, od lat przyciągają turystów swoim niepowtarzalnym klimatem i krajobrazami. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę z tego, że są to miejsca o niepewnej przyszłości - lokalizacje, których dalsze istnienie w znanej nam formie wcale nie jest oczywiste.

Te perełki podróżnicze mogą zniknąć z mapy świata

Świat, jaki znamy, zmienia się szybciej niż kiedykolwiek w historii. Zmiany klimatyczne, działalność człowieka i presja środowiskowa sprawiają, że niektóre ikoniczne miejsca, które jeszcze przed kilkoma dekadami przyciągały podróżników z całego świata, dziś, choć nadal cieszą się dużą popularnością, niestety, ale stoją poniekąd na skraju zagłady.

Jednym z takich miejsc jest Morze Martwe, czyli ikoniczne jezioro słone. Ten piękny zbiornik wodny, położony na granicy Izraela, Jordanii i terytoriów palestyńskich, od dziesięcioleci kurczy się w zastraszającym tempie. Poziom wody spada tam co roku o około 1 metr, a lustro wody zmniejszyło się o ponad 30% od lat 60. XX wieku. Jeżeli obecne trendy się utrzymają, Morze Martwe może w dużej części zniknąć do połowy XXI wieku.

Malediwy to kolejne miejsca, zagrożone całkowitym zniknięciem. Znany archipelag składający się z setek niewielkich wysepek wody Oceanu Indyjskiego charakteryzuje się rajskimi plażami, które są jednocześnie jednymi z najniżej położonych terenów lądowych na świecie - średnia wysokość nad poziomem morza wynosi zaledwie 1-1,5 m.

Globalne ocieplenie i związane z nim podnoszenie się poziomu wód oznacza więc dla Malediwów poważne zagrożenie. Prognozy naukowe ostrzegają, że do końca XXI wieku większa część tego kraju może stać się niezdatna do zamieszkania lub nawet trwale zalana wodą.

Planujesz tam wakacje? Pospiesz się, by zdążyć przed "zagładą"

Kolejnym miejscem, które może czekać nieciekawa przyszłość jest Wenecja. To miasto zbudowane ponad siecią kanałów w lagunie Adriatyku, które od dawna jest symbolem piękna i unikalnej architektury. Jednak jej relacja z wodą staje się coraz bardziej dramatyczna. Podnoszący się poziom mórz zwiększa częstotliwość powodzi, które zalewają place, domy i zabytki.

Widać więc, że wpływ zmian klimatycznych i presja działalności człowieka sprawia, iż krajobrazy, które przez tysiąclecia wyglądały podobnie, dziś ulegają szybkim przemianom. Co gorsza, bez globalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywnej ochrony środowiska i adaptacyjnych strategii lokalnych, wiele z tych miejsc może stać się jedynie wspomnieniem z fotografii i opowieści podróżników. Jeśli więc planuejsz podróże do którychś z wymienionych miejsc, spiesz się, by zobaczyć je w okazałości znanej z pocztówek.

