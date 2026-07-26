Słynie ze świeżej ryby i piaszczystego brzegu. Niewielki zalew niedaleko Zamościa zachwyca klimatem

Błyskawiczny wypad nad wodę. Gdzie dojedziesz w mniej niż 30 minut z centrum Zamościa?

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Zamościa. To doskonałe kierunki na spontaniczny, szybki relaks bez spędzania długich godzin za kółkiem.

Zalew Miejski w Zamościu – idealne rozwiązanie, gdy chcecie zanurzyć się w wodzie niemal natychmiast. Dojedziecie tu w około 5 minut , pokonując dystans około 2 km . Oficjalny sezon kąpielowy trwa do 31 sierpnia , a na miejscu ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Zbiornik zasilany wodą z rzeki Topornica oferuje szeroką, piaszczystą plażę, molo oraz świetną infrastrukturę – od toalet po przebieralnie, natryski i wydzielone miejsca dla dzieci.

– idealne rozwiązanie, gdy chcecie zanurzyć się w wodzie niemal natychmiast. Dojedziecie tu w około , pokonując dystans około . Oficjalny sezon kąpielowy trwa , a na miejscu Zbiornik zasilany wodą z rzeki Topornica oferuje szeroką, piaszczystą plażę, molo oraz świetną infrastrukturę – od toalet po przebieralnie, natryski i wydzielone miejsca dla dzieci. Kąpielisko w Kulikowie – spokojniejsza alternatywa dla zatłoczonych kurortów, oddalona o około 22 km od miasta (dojazd zajmuje około 25 minut ). Sezon trwa tutaj do 31 sierpnia , a bezpiecznej kąpieli pilnuje WOPR – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Miejsce przyciąga urokliwym pomostem i sielskim klimatem sprzyjającym wyciszeniu na trawiasto-piaszczystym brzegu Zalewu Nielisz.

– spokojniejsza alternatywa dla zatłoczonych kurortów, oddalona o około od miasta (dojazd zajmuje około ). Sezon trwa tutaj , a bezpiecznej kąpieli pilnuje WOPR – Miejsce przyciąga urokliwym pomostem i sielskim klimatem sprzyjającym wyciszeniu na trawiasto-piaszczystym brzegu Zalewu Nielisz. Moczydło (Nielisz) – prawdziwe centrum letniej rozrywki oddalone o około 19 km , czyli około 20 minut jazdy autem. Sezon kąpielowy trwa tu do 29 sierpnia . Choć oficjalny rejestr nie określa stałych godzin pracy WOPR, ta piaszczysta plaża jest niezwykle chętnie wybierana przez rodziny ze względu na bezpieczne zejście do wody, okazałe molo, punkty gastronomiczne oraz wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych.

– prawdziwe centrum letniej rozrywki oddalone o około , czyli około jazdy autem. Sezon kąpielowy trwa tu . Choć oficjalny rejestr nie określa stałych godzin pracy WOPR, ta piaszczysta plaża jest niezwykle chętnie wybierana przez rodziny ze względu na bezpieczne zejście do wody, okazałe molo, punkty gastronomiczne oraz wypożyczalnie kajaków i rowerów wodnych. Kąpielisko na zbiorniku wodnym „Jacnia” – malowniczy zakątek w gminie Adamów, do którego dojedziecie w około 25 minut (dystans około 25 km). Sezon rekreacyjny trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Otoczona roztoczańskimi lasami Jacnia kusi czystą wodą, kameralną plażą i bliskością świetnej lokalnej gastronomii serwującej regionalne przysmaki.

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Godzina drogi i jesteś na plaży (30-60 minut od Zamościa)

Stawy Echo (Zwierzyniec) – absolutna wizytówka Roztoczańskiego Parku Narodowego, zlokalizowana około 30 km od Zamościa, co przekłada się na około 30-35 minut spokojnej jazdy. Sezon kąpielowy zaplanowano od 20 czerwca do 30 sierpnia , a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa obsługa – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. To wyjątkowe miejsce zachwyca piaszczystą plażą, sosnowym lasem, drewnianymi kładkami i możliwością obserwacji słynnych koników polskich.

– absolutna wizytówka Roztoczańskiego Parku Narodowego, zlokalizowana około od Zamościa, co przekłada się na około spokojnej jazdy. Sezon kąpielowy zaplanowano , a nad bezpieczeństwem plażowiczów czuwa obsługa – To wyjątkowe miejsce zachwyca piaszczystą plażą, sosnowym lasem, drewnianymi kładkami i możliwością obserwacji słynnych koników polskich. Kąpielisko przy molo w Majdanie Sopockim Drugim – klimatyczny zalew o powierzchni 16 hektarów, zasilany czystymi wodami rzeki Sopot i otoczony pachnącym lasem sosnowym. Dojedziecie tu w około 45 minut, pokonując około 40 km. Sezon trwa tu od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00. Plażowiczów przyciąga tu długie, drewniane molo, strefa rekreacyjna, wypożyczalnia sprzętu wodnego oraz urokliwy deptak spacerowy.

O czym pamiętać przed weekendowym wyjazdem nad wodę?

Zanim spakujecie plażowy ekwipunek i wyruszycie z Zamościa, koniecznie sprawdźcie aktualne natężenie ruchu na drogach wylotowych. W słoneczne, upalne weekendy oraz w popołudniowych godzinach szczytu czas dojazdu nad Nielisz czy w stronę Zwierzyńca może ulec znacznemu wydłużeniu. Pamiętajcie również o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku nad wodą – zawsze weryfikujcie komunikaty ratowników i zwracajcie uwagę na kolor flagi powiewającej na kąpielisku.

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