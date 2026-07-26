Chodziła po osiedlu z nożem. Miała rzucić się na 15-latkę i małą dziewczynkę

Martyna Urban
Martyna Urban
Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
2026-07-26 8:37

Pijana 18-latka miała zaatakować nożem przypadkowe osoby na jednym z osiedli w Zamościu. Najpierw próbowała zranić 15-latkę, a chwilę później miała zaatakować 8-letnią dziewczynkę. Dziecko trafiło do szpitala z powierzchowną raną. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanej na dwa miesiące.

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Autor: Anna Kisiel

Chodziła z nożem po osiedlu. Była kompletnie pijana

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartek, 23 lipca po południu na jednym z osiedli w Zamościu (woj. lubelskie). Według ustaleń śledczych 18-latka, która miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie, chodziła po osiedlowych alejkach z ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem, i miała zaatakować przypadkowe osoby.

Pierwszą osobą, którą miała próbować zranić, była 15-latka. Nastolatka zdołała jednak odeprzeć atak. Chwilę później 18-latka miała podejść do bawiącej się w pobliżu 8-letniej dziewczynki i zranić ją ostrym narzędziem.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Lekarze stwierdzili u dziewczynki jedynie powierzchowną ranę, a jej życiu i zdrowiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo.

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Agresywna 18-latka została aresztowana

Po zdarzeniu policjanci zatrzymali 18-latkę. Kobieta w chwili interwencji była nietrzeźwa. Badanie wykazało, że miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

18-latka z Zamościa została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. W czasie zdarzenia była nietrzeźwa, w organizmie miała ponad 2 promile alkoholu - przekazała podkomisarz Dorota Krukowska – Bubiło, rzecznik prasowa KMP Zamość.

Podejrzana w sobotę, usłyszała zarzuty w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. Śledczy zarzucili jej uszkodzenie ciała 8-letniej dziewczynki, usiłowanie uszkodzenia ciała 15-latki oraz kierowanie gróźb karalnych wobec dziecka i jego matki. Czyny zostały zakwalifikowane jako wybryk chuligański.

Sąd Rejonowy w Zamościu przychylił się do wniosku prokuratury i zdecydował o zastosowaniu wobec 18-latki tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

Jak przekazała policja, podejrzanej grozi kara do 7,5 roku pozbawienia wolności.

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