Damski bokser poszedł za kraty. Urządził swojej ukochanej piekło na ziemi

Zgotował ukochanej piekło

Był przekonany o własnej bezkarności i bardzo się pomylił. Policjanci z Krasnegostawu zatrzymali 33-latka, który swej 30-letniej partnerce urządził prawdziwe piekło. Bił ją, poniżał i wyzywał, wiedząc, że przerażona kobieta nikomu się nie poskarży.

Sprawa wyszła na jaw, damski bokser aresztowany

Na szczęście zrobiła to pracownica opieki społecznej, która zaalarmowała służby. Damski bokser grał niewiniątko, ale wtedy maltretowana, posiniaczona kobieta powiedziała o swoim losie. Odnalazła w sobie siłę i opowiedziała, co ją spotkało. Je gehenna trwała dwa lata.

Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia, trafił do aresztu.

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