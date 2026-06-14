Damski bokser poszedł za kraty. Urządził swojej ukochanej piekło na ziemi

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-14 11:13

Uczucie, że dom staje się pułapką, a osoba, którą kochasz, zamienia się w oprawcę, jest przerażające. Przeżyła to 30-latka, której partner zgotował istne piekło an ziemi. Mężczyzna był przekonany o swojej bezkarności. Bardzo się pomylił.

Damski bokser poszedł za kraty. Urządził swojej ukochanej piekło na ziemi
Autor: Pixabay.com

Zgotował ukochanej piekło

Był przekonany o własnej bezkarności i bardzo się pomylił. Policjanci z Krasnegostawu zatrzymali 33-latka, który swej 30-letniej partnerce urządził prawdziwe piekło. Bił ją, poniżał i wyzywał, wiedząc, że przerażona kobieta nikomu się nie poskarży.

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Sprawa wyszła na jaw, damski bokser aresztowany

Na szczęście zrobiła to pracownica opieki społecznej, która zaalarmowała służby. Damski bokser grał niewiniątko, ale wtedy maltretowana, posiniaczona kobieta powiedziała o swoim losie. Odnalazła w sobie siłę i opowiedziała, co ją spotkało. Je gehenna trwała dwa lata.

Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia, trafił do aresztu.

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