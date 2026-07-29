Przyjechał do Polski z Wielkiej Brytanii. Porównuje nasz kraj do Singapuru

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-29 4:14

Nowoczesny dworzec w Lublinie zaskoczył zagranicznego turystę bardziej, niż się spodziewał. Brytyjski podróżnik, który od pewnego czasu zwiedza Polskę, przyznał, że jeden z elementów obiektu od razu przywiódł mu na myśl... Singapur. Nie szczędził też pochwał pod adresem zastosowanych rozwiązań i architektury.

Panorama zabytkowego centrum Lublina z widokiem na ratusz. O zachwycie turysty miastem przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Daniel Turbasa/ Shutterstock

Brytyjski podróżnik odwiedził Lublin. Jedno miejsce zrobiło na nim ogromne wrażenie

Polska coraz częściej zaskakuje zagranicznych turystów nie tylko zabytkami i malowniczymi krajobrazami, ale również nowoczesną architekturą. Przekonał się o tym brytyjski youtuber podróżniczy GallivanterDom, który od kilku miesięcy zwiedza nasz kraj i publikuje relacje w mediach społecznościowych. Tym razem odwiedził Lublin, a największe wrażenie zrobił na nim tamtejszy Dworzec Metropolitalny. Już na początku nagrania przyznał, że budynek skojarzył mu się z jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc na świecie – singapurskimi Gardens by the Bay.

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"Jak w Singapurze". Zwrócił uwagę na niezwykłą architekturę

Zdaniem Brytyjczyka obiekt wyróżnia się futurystycznym wyglądem, który trudno kojarzyć z tradycyjnymi dworcami autobusowymi. Szczególnie zainteresowały go charakterystyczne filary podtrzymujące dach. Ich forma przypomniała mu ogromne konstrukcje przypominające drzewa, znane z Ogrodów nad Zatoką w Singapurze.

Podróżnik podkreślił jednocześnie, że kontrast pomiędzy nowoczesnym dworcem a zabytkowym budynkiem stacji kolejowej z XIX wieku tworzy wyjątkowy krajobraz. Według niego to połączenie historii i współczesnej architektury sprawia, że miejsce zapada w pamięć.

Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że to nawet nie Europa. Ogromne kolumny przypominające drzewa, zieleń i futurystyczna architektura wyglądają jak Gardens by the Bay w Singapurze - napisał influencer w opisie pod filmem na YouTubie.

Dworzec w Lublinie zdobywa uznanie nie tylko wśród turystów

Dworzec Metropolitalny w Lublinie od początku działalności przyciąga uwagę zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających miasto. Obiekt został otwarty w styczniu 2024 roku jako nowoczesne centrum komunikacyjne łączące transport autobusowy z kolejowym.

Jego walory doceniono również na arenie międzynarodowej. W 2024 roku projekt zdobył główną nagrodę podczas World Architecture Festival w Singapurze w kategorii obiektów transportowych. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie architektury, często określane mianem "architektonicznych Oscarów". 

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