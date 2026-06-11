Groziła śmiercią byłemu partnerowi i jego matce. W samochodzie znaleźli nóż! Szok w Opolu Lubelskim

W Opolu Lubelskim 32-letnia kobieta została zatrzymana po tym, jak groziła śmiercią swojemu byłemu partnerowi oraz jego matce.

Policja podjęła błyskawiczne działania, a w samochodzie kobiety funkcjonariusze dokonali szokującego odkrycia – znaleziono nóż kuchenny.

Sprawdź, jakie zarzuty usłyszała kobieta i jak szybka interwencja służb zapobiegła potencjalnej tragedii.

Dramatyczne groźby wobec byłego partnera i jego matki

Wszystko zaczęło się w sobotę, 6 czerwca, po godzinie 16:00, kiedy to do komendy policji w Opolu Lubelskim zgłosił się mężczyzna. Jak informuje podkomisarz Katarzyna Bigos, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, złożył on zawiadomienie, z którego wynikało, że jego była partnerka kieruje wobec niego groźby pozbawienia życia. Groźby te były przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS, ale również wypowiadane osobiście. Mężczyzna, obawiając się o swoje życie i zdrowie, zgłosił sprawę na policję. Co więcej, groźby miały być kierowane nie tylko pod jego adresem, ale także wobec jego matki. Poszkodowany oświadczył, że kobieta, mimo iż znajdowała się poza granicami kraju, odgrażała się, że zjawi się w miejscu jego zamieszkania.

Policja w akcji: Nóż w samochodzie 32-latki

Następnego dnia, po uzyskaniu przez funkcjonariuszy kluczowych informacji o planowanym przyjeździe 32-latki do miejsca zamieszkania zgłaszającego i jego matki, policjanci podjęli natychmiastowe działania. Jak podaje policja, kobieta została zatrzymana w momencie, gdy pojawiła się pod wskazanym adresem. Moment zatrzymania okazał się przełomowy dla całej sprawy. W trakcie przeszukania jej samochodu, funkcjonariusze dokonali szokującego odkrycia – znaleźli nóż kuchenny. To znalezisko wzbudziło poważne obawy o to, do czego mogło dojść, gdyby policja nie zareagowała tak szybko i zdecydowanie.

Zdecydowane działania opolskich policjantów zapobiegły dalszym działaniom kobiety, które mogły doprowadzić nawet do tragedii – podkreśla podkomisarz Katarzyna Bigos.

Zatrzymana kobieta została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim. Zebrane w sprawie materiały dowodowe pozwoliły na przedstawienie 32-latce zarzutu kierowania gróźb karalnych pozbawienia życia zarówno wobec byłego partnera, jak i jego matki. Na wniosek policjantów oraz prokuratury, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu kobiety na okres dwóch miesięcy. Za popełnione przestępstwo 32-latce grozi surowa kara pozbawienia wolności, która może wynieść nawet do 3 lat.