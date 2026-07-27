Krzyże w szkołach. Ministra Edukacji podjęła decyzję

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-27 21:23

Obecność krzyży w szkołach od lat wywołuje dyskusje. Co jakiś czas pojawiają się pytania o to, czy symbole religijne zostaną usunięte z sal lekcyjnych lub czy rząd planuje zmianę obowiązujących przepisów. Tym razem wątpliwości rozwiała ministra edukacji Barbara Nowacka, która przedstawiła oficjalne stanowisko resortu.

Szkolna klasa z ławkami i tablicą, nad którą wisi krzyż i godło. O decyzji MEN w SE Lublin.
Autor: Elzbieta Krzysztof/ Shutterstock

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Krzyże w szkołach były przez lata normą, lecz z czasem zaczęto zastanawiać się nad ich ściągnięciem. Sprawa wróciła za sprawą interpelacji poselskiej dotyczącej obecności symboli religijnych w placówkach oświatowych.  W odpowiedzi Barbara Nowacka poinformowała, że Ministerstwo Edukacji nie prowadzi prac nad zmianą obowiązujących regulacji.

Oznacza to, że przepisy dotyczące możliwości umieszczania krzyży w szkołach pozostają takie same jak dotychczas. Resort nie przygotowuje również nowych wytycznych dla dyrektorów szkół ani organów prowadzących.

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Krzyże w szkołach - co mówią obecne przepisy?

Podstawą prawną jest nadal rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. Zgodnie z jego zapisami w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. Przepisy te obowiązują od ponad trzech dekad i – jak podkreśla MEN – nie są obecnie przedmiotem prac legislacyjnych.

Ministerstwo zwraca jednocześnie uwagę, że szkoła powinna być miejscem, w którym respektowane są prawa wszystkich uczniów i pracowników. Oznacza to konieczność poszanowania wolności sumienia, przekonań oraz wzajemnego szacunku.

Na dziś obowiązujące zasady pozostają więc bez zmian, a ewentualne decyzje dotyczące konkretnej szkoły nadal będą zapadały na poziomie danej placówki, z uwzględnieniem obowiązującego prawa i poszanowania praw wszystkich członków społeczności szkolnej.

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