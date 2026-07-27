Tragedia na oczach widzów. Kaskaderski pokaz zakończył się śmiercią!

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-27 12:32

To miał być widowiskowy pokaz, ale zakończył się niewyobrażalną tragedią. Podczas występu grupy kaskaderskiej z Czech w Radzyniu Podlaskim 71-letni kierowca BMW potrącił kolegę z zespołu i przejechał po nim tylnymi kołami. 59-latek zmarł w szpitalu.

Tragedia na oczach widzów. Kaskaderski pokaz zakończył się śmiercią!
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Do tragedii doszło podczas pokazów kaskaderskich w niedzielę, 26 lipca, które odbywały się na terenie targowiska miejskiego w Radzyniu Podlaskim. Organizatorzy i wykonawcy zarazem, trupa kaskaderska z Czech od kilkudziesięciu lat należy do najbardziej efektownych specjalistów w tej dziedzinie we wschodniej Europie.

Niestety, 71-latek siedzący za sterami przygotowanego do pokazów BMW popełnił śmiertelny w skutkach błąd: jadąc na dwóch kołach zawadził o stojącego obok kolegę z zespołu, a następnie przejechał mu po brzuchu tylnymi kołami. 59-latek, obywatel Czech umarł w szpitalu. 

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Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratora na polecenie, którego ciało mężczyzny zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Przyczyny tego zdarzenia wyjaśni toczące się postępowanie - wyjaśnił kom. Piotr Mucha z KPP w Radzyniu Podlaskim.

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