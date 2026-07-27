Tragedia na oczach widzów. Kaskaderski pokaz zakończył się śmiercią!

Do tragedii doszło podczas pokazów kaskaderskich w niedzielę, 26 lipca, które odbywały się na terenie targowiska miejskiego w Radzyniu Podlaskim. Organizatorzy i wykonawcy zarazem, trupa kaskaderska z Czech od kilkudziesięciu lat należy do najbardziej efektownych specjalistów w tej dziedzinie we wschodniej Europie.

Niestety, 71-latek siedzący za sterami przygotowanego do pokazów BMW popełnił śmiertelny w skutkach błąd: jadąc na dwóch kołach zawadził o stojącego obok kolegę z zespołu, a następnie przejechał mu po brzuchu tylnymi kołami. 59-latek, obywatel Czech umarł w szpitalu.

Na miejscu prowadziliśmy czynności pod nadzorem prokuratora na polecenie, którego ciało mężczyzny zostało zabezpieczone w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Przyczyny tego zdarzenia wyjaśni toczące się postępowanie - wyjaśnił kom. Piotr Mucha z KPP w Radzyniu Podlaskim.