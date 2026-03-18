Dworzec to dopiero początek. Lublin szykuje ogromną inwestycję

Dworzec impulsem do zmian

Nowoczesny Dworzec Metropolitalny, obsługujący średnio 30 tysięcy pasażerów dziennie i doceniony na arenie międzynarodowej za architekturę, stał się punktem zwrotnym dla tej części miasta. To właśnie wokół niego planowana jest realizacja projektu Lublin CENTRALE – wielofunkcyjnej przestrzeni, która ma zintegrować transport z miejską tkanką.

Inwestycja obejmie 3-hektarowy teren w rejonie ulic Młyńskiej, Stadionowej, Lubelskiego Lipca ’80 i Dworcowej. Dziś dominują tam funkcje magazynowe i usługowe, jednak w najbliższych latach obszar ten przejdzie całkowitą metamorfozę.

Samuraje w Lublinie

Miasto 15-minutowe w praktyce

Za koncepcję odpowiada lubelska pracownia Stelmach i Partnerzy, która postawiła na ideę miasta 15-minutowego. Oznacza to, że mieszkańcy będą mieli dostęp do pracy, usług i przestrzeni rekreacyjnych w zasięgu krótkiego spaceru.

Pierwszy etap inwestycji, obejmujący 45 tys. m² powierzchni, ma już pozwolenie na budowę (wydane 26 września 2025 roku). W jego ramach powstaną m.in. dwie 14-piętrowe wieże mieszkalne z 336 lokalami na wynajem, przestrzenie biurowe i co-workingowe oraz rozbudowana strefa handlowo-usługowa z food hallem, supermarketem i centrum medycznym.

Istotnym elementem projektu będzie także infrastruktura ekologiczna, w tym duży hub rowerowy dla 750 jednośladów oraz zastosowanie technologii takich jak fotowoltaika i pompy ciepła. Całość powstanie w standardzie LEED Gold.

Inwestycja z myślą o przyszłości

Drugi etap, planowany do końca 2030 roku, obejmie kolejne 40 tys. m² powierzchni. Powstać ma m.in. budynek wielofunkcyjny – hotel lub dom studencki – oraz dodatkowe przestrzenie biurowe i handlowe.

Za realizację odpowiada firma Gray International, działająca na rynku nieruchomości od ponad 30 lat. W Lublinie inwestor znany jest m.in. z centrum handlowego Atrium Felicity.

Jak podkreślają autorzy projektu, Lublin ma duży potencjał rozwojowy. Miasto przyciąga blisko 60 tys. studentów rocznie, a ponad połowa mieszkańców ma mniej niż 40 lat. Dodatkowo niskie bezrobocie i rozwinięta komunikacja – w tym połączenia kolejowe i lotniskowe – sprzyjają realizacji tak dużych inwestycji.

Projekt Lublin CENTRALE może stać się jednym z najważniejszych przedsięwzięć urbanistycznych w tej części Polski i wyznaczyć nowy kierunek rozwoju miasta.

Źródło: Gospodarczy Lublin

