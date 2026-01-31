Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Baran

Ktoś zaprosił cię w jakieś miejsce w ramach pewnej umowy. Wahasz się i zastanawiasz, czy aby na pewno to robić, ale zupełnie niesłusznie. Bo nawet jeśli teraz tak myślisz, potem okaże się, że świetnie będziecie się razem bawić.

RADA: Rób to, na co masz ochotę, nie oglądając się na innych co i rusz. Należy ci się to bardziej niż komukolwiek innemu.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Byk

Dokonasz pewnego interesującego odkrycia, które zajmie ci czas na ładnych parę miesięcy, jeśli nie lat. Istnieje spora szansa na to, że w nadchodzącym tygodniu odkryjesz w sobie jakąś zdolność, o jaką nigdy byś się nie podejrzewał lub o której dawno już zapomniałeś.

RADA: To nowe hobby doskonale ci zrobi. Sam zobaczysz, jak potrafią cieszyć takie zwyczajne sprawy. W dodatku zaimponujesz płci przeciwnej.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Bliźnięta

Spotkasz w swoim najbliższym otoczeniu nową osobę i zainteresuje cię ona bardzo. Pamiętaj jednak, że nie brakuje ci konkurentów! Musisz wykazać się czymś ciekawym. Ale oczywiście doskonale sobie poradzisz i zdobędziesz serce tej piękności.

RADA: Zamiast od razu rezygnować, spróbuj działać bez względu na wszystko. Zobaczysz, że jesteście dla ciebie stworzeni.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Rak

Poznasz pewną osobę, o której już wcześniej nieco słyszałeś. Okaże się, że to właśnie na ciebie ten ktoś zwrócił uwagę. Twoje życie może zamienić się teraz w tajemniczą przygodę pełną niespodzianek. Zastanów się, czy jesteś na to gotowy

RADA: Podejmij tę decyzję z rozwagą, jednak nie daj się skusić poradom pochodzącym od innych osób, bo one nie mają racji.

Horoskop. Co mówi o tobie znak zodiaku? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Lew

Codziennie zamartwiasz się tym samym. Postaraj się chociaż na trochę zmienić otoczenie lub przynajmniej perspektywę. Inaczej te kłopoty wpędzą cię w końcu w coraz gorszy nastrój. Na szczęście bez kłopotu uda ci się kontrolować sytuację

RADA: W takich sytuacjach doskonale potrafisz działać zdecydowanie i samodzielnie, tak będzie i tym razem. Wiesz, jak sobie pomóc i skorzystaj z tej wiedzy

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Panna

Dostaniesz albo list, albo telefon, który wiele w twoim życiu namiesza. Może to jakaś dawna miłość będzie chciała pojednać się z tobą? A może to jakiś dawno zapomniany wierzyciel przypomni ci o zobowiązaniach? W każdym razie bądź gotowy na niespodzianki

RADA: Na początku postaraj się zignorować te wiadomości. Nie reaguj i czekaj na dalszy rozwój wydarzeń. Możliwe, że to nieporozumienie.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Waga

Od pewnego czasu zmagasz się z pewnym problemem i nie masz pojęcia, jak sobie z tym poradzić. W nadchodzącym tygodniu pojawi się pewna osoba, która wyciągnie do ciebie pomocną dłoń. Mimo początkowych wątpliwości nie powinieneś odtrącać tej pomocy

RADA: Nie masz już innego wyjścia, jak tylko zdać się na opinię innych osób w tej ważnej dla ciebie sprawie. Nie tylko możesz, ale i musisz im teraz zaufać

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Skorpion

W twoim otoczeniu dojdzie do pewnej nagłej i nieoczekiwanej zmiany. Być może pewien współpracownik opuści twój zakład pracy, a może to ktoś z przyjaciół oświadczy ci, że wyjeżdża na długo do dalekich krajów? W każdym razie coś sprawi, że dzień codzienny zmieni się.

RADA: Na pewne rzeczy nie masz wpływu. Jednak nie martw się, mimo przejściowego smutku zaskakująco szybko pogodzisz się ze zmianami.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Strzelec

Nigdy byś się nie spodziewał, z kim los zetknie cię w nadchodzącym tygodniu! Będzie to jakaś postać z twojej dalekiej przeszłości. Okaże się, że możesz w tym momencie wiele skorzystać na tej znajomości i to zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej

RADA: Nie żałuj czasu dla tego niespodziewanego gościa, bo potem zostanie ci to odpłacone z nawiązką. Zobaczysz, że jeśli tak postąpisz, to nie będziesz żałował.

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Koziorożec

Już od dawna planujesz powrót do pewnych starych znajomości i zainteresowań, ale jak zwykle przekładasz to na później. W tym tygodniu konstelacja gwiazd układa się w taki sposób, że trudno wręcz wymarzyć sobie lepszy czas na realizację tego rodzaju planów

RADA: Musisz zakasać rękawy, bo nic się samo nie stanie. Ktoś będzie ci pomagał, ale tak naprawdę inicjatywa będzie musiała wyjść przede wszystkim od ciebie

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Wodnik

Wystarczy, że usiądziesz i nie będziesz przeszkadzał! Los ma dla ciebie bardzo miłą niespodziankę, a tym wciąż nie możesz w to uwierzyć i próbujesz szukać dziury w całym. W nadchodzącym tygodniu wszystko się wyjaśni.

RADA: Lepsze jest wrogiem dobrego – w tym przypadku porzekadło sprawdza się w stu procentach. Pohamuj swój upór i uwierz w swoją szczęśliwą gwiazdę

Horoskop tygodniowy 1-7 lutego: Ryby

Ktoś próbował ukrywać przed tobą pewne fakty, ale teraz nie będzie to już dłużej możliwe. Okaże się, że wiele nie wiedziałeś na pewien niezwykle interesujący i dotyczący ciebie bezpośrednio temat. Wykorzystaj tę wiedzę z korzyścią dla siebie.