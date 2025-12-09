Po studiach zarabiają nawet 17 tys. zł miesięcznie. Popyt na tych ekspertów rośnie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-12-09 4:15

Zastanawiasz się, które kierunki studiów gwarantują wysoką pensję tuż po dyplomie? Mimo dynamicznych zmian na rynku pracy, istnieją branże, gdzie młodzi eksperci mogą liczyć na zarobki rzędu 17 tys. zł miesięcznie lub więcej. Zapotrzebowanie na takich specjalistów stale rośnie, co czyni te obszary wyjątkowo przyszłościowymi.

Lublin SE Google News

Studia wyższe w Polsce

Studia wyższe wciąż uchodzą za jedną z najpopularniejszych ścieżek rozwoju zawodowego i osobistego. Jednak w ostatnich latach obserwujemy wyraźny spadek liczby osób decydujących się na kontynuowanie nauki na uczelniach. Powodów jest wiele: niż demograficzny, rosnąca dostępność atrakcyjnych ofert pracy od razu po maturze, a także zwiększająca się popularność kursów zawodowych i szkół branżowych, które oferują szybkie zdobycie konkretnych umiejętności.

Mimo tych trendów, setki tysięcy młodych ludzi co roku zasila mury akademickie. Dyplom uczelni wyższej wciąż pozostaje dla wielu ważnym krokiem w dorosłość, symbolem prestiżu i sposobem na zdobycie specjalistycznej wiedzy. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie kierunki studiów dają takie same możliwości zawodowe. Istnieją dziedziny, które otwierają drzwi do dynamicznie rozwijających się branż i oferują naprawdę wysokie zarobki, stanowiąc prawdziwe "kierunki przyszłości".

Polecany artykuł:

Od 2016 roku nazwano tak tylko dwa noworodki. Oznacza "miłośnika Boga"

To kierunki przyszłości. Studenci sporo po nich zarabiają

Kierunkami przyszłości nazywamy w szczególności te, które są związane ze sztuczną inteligencją, informatyką (IT) oraz medycyną. To dziedziny rozwijające się w zawrotnym tempie, w których specjaliści są wyjątkowo poszukiwani na rynku pracy. Absolwenci takich studiów nie tylko zdobywają nowoczesną wiedzę i umiejętności praktyczne, ale też mają realną szansę na wysokie wynagrodzenie już na początku swojej kariery. Ich kompetencje są cenione w wielu sektorach gospodarki, co przekłada się na stabilność zatrudnienia i możliwości awansu.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie więcej szczegółów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Przyszłościowe kierunki studiów

studia
6 zdjęć

Studia w Polsce oferują dziś ogromną różnorodność - od tradycyjnych kierunków humanistycznych, przez nauki ścisłe, aż po nowoczesne specjalizacje związane z technologią, biznesem i medycyną. Co ciekawe, kiedyś dużą popularnością cieszyły się filologie, dziś wybiera je coraz mniej osób. Obecnie studenci szukają kierunków, które łączą teorię z praktyką i dają realną szansę na dobrze płatną pracę. Właśnie dlatego rośnie zainteresowanie informatyką, sztuczną inteligencją, biotechnologią i medycyną, a także zarządzaniem czy finansami, czyli dziedzinami uznawanymi za kluczowe dla rozwoju współczesnej gospodarki. Wybór odpowiedniego kierunku studiów może okazać się inwestycją, która zaprocentuje w przyszłości.

Sonda
Czy uważasz, że studia powinny być płatne dla wszystkich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

STUDIA WYŻSZE
STUDIA